Лабораторию с элитными наркотиками выявили 29 сентября. 48-летний хозяин территории является фигурантом преступления.

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На Закарпатье выявили лабораторию с элитной коноплей

Сотрудники полиции Закарпатья во время санкционированного судом обыска обнаружили две скрытые под землей нарколабаратории с элитной коноплей. На черном рынке конечная продукция стоила бы 5 миллионов гривен,

– рассказали в ведомстве.

Правоохранители рассказали, что обыскали фермерское хозяйство с многочисленными теплицами, однако сначала нашли только несколько стеблей конопли и впоследствии обнаружили люк в тайное укрытие, который находился в помещении, где содержались домашние животные.

Под землей злоумышленник выкопал и оборудовал 2 комнаты, оснащенные по всем технологическим требованиям для выращивания конопли. В частности:

системой капельного полива;

кондиционерами и вытяжками;

обогащавшими теплицу кислородом устройствами ;

датчиками измерения уровня света, тепла и влаги, а также измерявшими кислотность почвы устройствами.

В целом правоохранители изъяли из тайника 684 стебля конопли. Все растения элитного сорта, которые были выращены максимально правильно для получения от них больше наркотического эффекта,

– утверждают в ведомстве.

Более того, изъяли 300 граммов уже высушенного наркотического вещества, семена для будущих урожаев и пистолет. Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

На Закарпатье обнаружили лабораторию с элитной коноплей / Фото Нацполиции

Организатора наркоплантации следователи задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Полиция уже готовит материалы для сообщения злоумышленнику о подозрении относительно незаконного посева или выращивания растений конопли в количестве более 50 растений. За такие действия злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

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