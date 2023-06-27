Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов. За його словами, невдалий "заколот" Пригожина може значно погіршити його позиції. Але все залежить від того, які впливові люди стоять за власником ПВК "Вагнера".

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Яке майбутнє чекає на Пригожина

Як наголосив Сазонов, тут є низка різних варіантів. Якщо Пригожин дійсно залишився без підтримки та втік до Білорусі, то у нього практично немає шансів вижити. Російський диктатор ніколи не пробачить, що Пригожин виставив його посміховиськом.

Однак, якщо за Пригожиним стоять впливові російські олігархи чи інші наближені до Кремля люди, то ситуація сильно змінюється. Тоді Пригожин перебуває в безпеці.

Якщо це гра кремлівських хлопців на кшталт братів Ковальчуків... Вони могли сховати Пригожина в Білорусь під прикриттям Китаю, щоб Путін завжди знав, що все може повторитися. Якщо така роль, то Пригожин може почуватися спокійним,

– вважає Сазонов.

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Певну вигоду від появи Пригожина в Білорусі може отримати і тамтешній диктатор Алєксандр Лукашенко. Він може "дисциплінувати" свої збройні сили, які не дуже його поважають, за допомогою вагнерівців.

"Заколот" від Пригожина: коротко