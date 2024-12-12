Фундація пропонує послуги, спрямовані на підвищення доступності та полегшення процесу оренди житла. Програма діє на всій території Польщі. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Habitat for Humanity Poland.

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Хто може взяти участь у програмі

Для того, щоб взяти участь у програмі, необхідно відповідати таким основним критеріям:

Мати документально підтверджений перетин кордону після 24 лютого 2022 року,

Перебувати на території Польщі,

Бути готовим орендувати житло щонайменше на 12 місяців,

Мінімальний дохід домогосподарства, залежно від воєводства, має становити від 3 000 до 4 500 злотих,

Належати до групи, яка особливо наражається на ризик втрати житла.

Перелік усіх критеріїв, яким повинен відповідати учасник програми, можна знайти за посиланням.

Habitat Poland допомагають безоплатно. Учасники покривають лише частину витрат, пов’язаних з орендою житла – до прикладу, орендну плату,

Людина повинна оперативно давати зворотний зв'язок – переглядати пропозиції й комунікувати з орендодавцями та Habitat Poland. Тож вкрай важливо перебувати в місті, де ви шукаєте квартиру.

Волонтери фонду комунікуватимуть дистанційно: за допомогою електронної пошти та телефону.

Під час пошуку житла Фундація надає інструкцію для самостійного пошуку, дистанційні послуги Агента з Hерухомості та допомагає оплатити його роботу (за умови підписання договору оренди).

Можливе також:

Дофінансування до депозиту,

Часткова доплата до орендної плати,

Дофінансування додаткових послуг, після консультації з фахівцем: мовні курси, професійне навчання, догляд за дітьми тощо.

Агента з нерухомості людина обирає самостійно, а житло шукають на основі вподобань учасника.



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Також фундація надає надійні та перевірені зразки договорів оренди, страхування для учасника програми та власника житла, а також послуги, пов’язані з тимчасовою орендою (адреса, нотаріус, переклад). І, звісно, можлива інформаційна підтримка та перенаправлення до допоміжних служб.