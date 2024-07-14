Мережею поширилося відео з мітингу Трампа в Батлері. Під час виступу експрезидента США пролунали постріли. Політик схопився за вухо і впав на землю. Опісля його швидко увели зі сцени.

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Як почувається Трамп

За повідомленням ЗМІ, Трампа негайно доправили до місцевої лікарні. Втім, вже незабаром політика виписали. Сам кандидат у президенти у дописі в соцмережі розповів, що отримав поранення: куля пробила йому верхною частину правого вуха, і він втратив багато крові.

У коментарі журналістам син Трампа сказав, що розмовляв з батьком телефоном, і той перебував у доброму настрої.

Що відомо про стрілянину у Трампа: