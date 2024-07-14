Мережею поширилося відео з мітингу Трампа в Батлері. Під час виступу експрезидента США пролунали постріли. Політик схопився за вухо і впав на землю. Опісля його швидко увели зі сцени.
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Як почувається Трамп
За повідомленням ЗМІ, Трампа негайно доправили до місцевої лікарні. Втім, вже незабаром політика виписали. Сам кандидат у президенти у дописі в соцмережі розповів, що отримав поранення: куля пробила йому верхною частину правого вуха, і він втратив багато крові.
У коментарі журналістам син Трампа сказав, що розмовляв з батьком телефоном, і той перебував у доброму настрої.
Що відомо про стрілянину у Трампа:
- Увечері суботи за східним американським часом, коли Дональд Трамп виступав перед прихильниками у місті Батлер, штат Пенсільванія, невідомий відкрив вогонь.
- Трамп майже одразу схопився за праве вухо і пригнувся під трибуну. Його закрили собою співробітники Секретної служби, які потім вивели його зі сцени.
- Трамп йшов із закривавленим обличчям, піднявши в повітря кулак. Пізніше він повідомив, що куля пробила верхню частину його правого вуха.
- Внаслідок стрілянини загинув один із глядачів, ще двоє отримали тяжкі поранення.
- Стрілець убитий. Попередньо, він кілька разів вистрілив у бік сцени з височини за межами місця проведення мітингу. Нападник міг перебувати на даху будівлі, що прилягає до місця проведення мітингу, але за межами зони, що охороняється.
- У напрямку Дональда Трампа стріляв 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, повідомляє New York Post. Після інциденту, поліція виявила гвинтівку типу AR.
- "В Америці немає місця для такого насильства. Це огидно", – сказав президент США Джо Байден. З засудженням нападу та побажаннями здоров'я Трампу виступили також віце-президент Камала Харріс, колишні президенти Барак Обама, Джордж Буш-молодший та Білл Клінтон, а також члени Палати представників та сенатори.
- Низка іноземних лідерів, зокрема прем'єри Ізраїлю, Великобританії, Угорщини та Італії, також засудили стрілянину на мітингу та висловили співчуття Трампу та його родині.
- Президент Зеленський прокоментував замах Трампа: "Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати".