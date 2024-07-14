По сети распространилось видео с митинга Трампа в Батлере. Во время выступления экс-президента США раздались выстрелы. Политик схватился за ухо и упал на землю. После его быстро увели со сцены.

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Как чувствует себя Трамп

По сообщению СМИ, Трампа немедленно доставили в местную больницу. Впрочем, уже вскоре политика выписали. Сам кандидат в президенты в соцсети рассказал, что получил ранение: пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, и он потерял много крови.

В комментарии журналистам сын Трампа сказал, что разговаривал с отцом по телефону, и тот находился в хорошем настроении.

Что известно о стрельбе у Трампа: