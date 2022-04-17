Змінити неможливо розупустити

Тут мають збігтися бачення всіх п'яти постійних членів: США, Росії, Китаю, Франції та Великобританії, які не будуть застосовувати право вето щодо нього. Навряд чи так станеться в найближчі роки, бо протиріччя між ними лише поглиблюватимуться.

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По-друге, створення нової такої організації – це дуже тривалий і складний процес. І третє – створення глобальної міжнародної організації, із компетенцією та цілями ООН, яка б об'єднувала практично всі держави світу, і де б усі держави співпрацювали, брали участь і так далі, є дуже і дуже складним завданням.

Без надії сподіватись

Цінність ООН полягає в тому, що вона об'єднує практично 200 держав і є центром міжнародного співробітництва. Створити іншу таку організацію не вийде. Для цього потрібно досягнути загального консенсусу. Стимулом для створення того ж ООН стали наслідки двох світових воєн і бажання запобігти їх повторенню.

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Очевидно, що можливі різні конфігурації безпекових механізмів. Світова історія знала багато швидких і раптових змін, коли великі держави різко втрачали свій вплив або ж просто зникали з карти. І міжнародно-правові механізми адаптувалися до цих змін.

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