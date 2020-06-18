У Запоріжжі 16 червня чоловік порізав 2-річного сина. Горе-батька доправили до СІЗО, де він через два дні покінчив життя самогубством. Дитина – у важкому стані в лікарні.

Чоловік вчинив самогубство у СІЗО

Самогубство 46-річний затриманий вчинив у ніч на 18 червня. Про це у фейсбуці повідомила громадська активістка Злата Некрасова, інформацію підтвердили і в поліції.

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Батько, який порізав ножем свого сина сьогодні вночі звів рахунки з життям. За малюка продовжують боротись,

– написала Некрасова.

За словами активістки, дитині зробили операцію, проте хлопчик втратив дуже багато крові. Дитина під'єднана до апарату ШВЛ.

Що відомо про трагедію

Вночі 16 червня до поліції звернулась жителька Запоріжжя. Вона повідомила, що під час сварки її нетверезий співмешканець кілька разів вдарив ножем 2-річного сина. Дитину госпіталізували, а батька затримали.