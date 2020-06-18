В Запорожье 16 июня мужчина порезал 2-летнего сына. Горе-отца доставили в СИЗО, где он через два дня покончил жизнь самоубийством. Ребенок – в тяжелом состоянии в больнице.

Мужчина совершил самоубийство в СИЗО

Самоубийство 46-летний задержанный совершил в ночь на 18 июня. Об этом в фейсбуке сообщила общественная активистка Злата Некрасова, информацию подтвердили и в полиции.

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Отец, который порезал ножом своего сына, сегодня ночью свел счеты с жизнью. За малыша продолжают бороться,

– написала Некрасова.

По словам активистки, ребенку сделали операцию, однако мальчик потерял очень много крови. Ребенок подключен к аппарату ИВЛ.

Что известно о трагедии

Ночью 16 июня в полицию обратилась жительница Запорожья. Она сообщила, что во время ссоры ее нетрезвый сожитель несколько раз ударил ножом 2-летнего сына. Ребенка госпитализировали, а отца задержали.