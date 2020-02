Зависимости XXI века: как развестись со своим телефоном

В среднем человек проверят свой телефон 33 раза в день, подростки в возрасте от 16 до 19 лет более 90 раз в день

Итак, How to break up with your phone. (Как развестись со своим телефоном).

Рейтинг в GoodReads 4,03.

Рейтинг в Amazon 4,8.

184 страницы

Выпуск 2018.

Автор Кэтрин Прайс, профессиональная журналистка из Филадельфии с множеством наград, писала о здоровье, витаминах, здоровой пище и осознанной медитации. До тех пор пока не обнаружила, что теряет память и способность к продуктивности. Она заподозрила, что это может быть только внешний фактор и очень быстро вычислила, что это прямое влияние гаджетов.

Будучи опытным экспертом по изменению привычек и имея опыт работы с курильщиками и диабетиками по корректировке их привычного образа жизни, Кэтрин решила посвятить себя избавлению себя и человечества от самой сильной зависимости 21 века – электронных устройств.

Книга начинается с открытого письма Кэтрин своему телефону: "Дорогой телефон, я помню нашу первую встречу. Ты был дорогим новым гаджетом, доступным только в AT&T. Я могла тогда перечислить все телефоны своих друзей наизусть. Когда тебя выпустили, меня впечатлил твой экран, но я была слишком занята набором смс в твоей откидной части, чтобы начать что-то новое.

Потом ты оказался в моих руках, и события начали развиваться стремительно. Очень быстро мы начали все делать вместе: гулять, обедать с друзьями, уезжать в отпуск. Поначалу казалось странным, что ты хочешь вместе со мной ходить даже в ванную комнату, но сейчас это еще один момент нашей приватности. Мы неразделимы, ты и я. Ты последний предмет, к которому я прикасаюсь перед сном и первый, кого я касаюсь утром. Ты помнишь, когда мне к врачу, мои списки покупок и дни рождений.

Телефон – ты прекрасен. В буквальном смысле: ты не просто помогаешь путешествовать во времени и пространстве, я восхищена еще и тем, как много ночей вставала через три часа после того, как заснула, чтобы смотреть на твой голубой экран. Я не могу сосчитать какое количество раз, мы шли спать с тобой вместе, и мне приходилось ущипнуть себя, чтобы понять сплю я или нет, потому что с тех пор как мы встретились, у меня начались проблемы со сном. Я не могу поверить, как много подарков ты мне подарил, несмотря на то, что большинство из них, я купила онлайн, когда расслаблялась с тобой в ванной.

Благодаря тебе, я никогда не волнуюсь, что осталась одна. Каждый раз, когда я напряжена или расстроена, ты предлагаешь мне игру или ленту новостей или видео о панде, которые отвлекают меня от моих чувств. Ну а что касается скуки? Еще пару лет назад я помню времена, когда я могла ехать в лифте, и мне не на что было смотреть, кроме пассажиров в нем. Целых шесть этажей.

В эти дни, я даже не могу вспомнить, когда мне было скучно. Я также не могу вспомнить ни один прием пищи с друзьями, чтобы кто-то из них не вытащил свой телефон. Или как прочитать целую журнальную статью от начала до конца. Или что я написала в предыдущем абзаце.

Или что бы то ни было. Все, что я хочу сказать, что я чувствую, что больше не могу жить без тебя.

И именно поэтому, мне так тяжело тебе сказать… что мы должны расстаться".

Далее автор предлагает тест из 15 вопросов, на который представители моей семьи и многие мои друзья, получили количество баллов, которое приводит к рекомендации: "Если положительных ответов больше 8, вы, возможно, должны подумать об обращении за консультацией к психологу, психиатру либо психотерапевту, который специализируется на поведенческой зависимости".

Автор отнюдь не предлагает выбросить телефон, но приводит интересную статистику об использовании смартфонов в Великобритании:

1. В среднем человек проверяет свой телефон 33 раза в день, подростки в возрасте от 16 до 19 лет более 90 раз в день;



2. Британцы используют свой телефон в среднем два часа в день, соответственно 14 часов в неделю, 60 часов в месяц и 30 полных дней в году!



3. Более 33% смотрят на свой телефон первые 5 минут после того, как проснулись, и половина в течение 15 минут после пробуждения.



4. 38% проверяют свой телефон после того, как уже уснули, эта цифра увеличивается в два раза для подростков. Четверть респондентов отвечают другим ночью;



5. Мы так часто используем гаджеты, что у нас появились телефонные болезни пальца, болезни шеи и даже телефонная болезнь локтя;



6. 91% используют телефон каждый день;



7. 62% согласились с утверждением, что не представляют свою жизнь без телефона;



8. 48% мужчин и 63% женщин проверяют свой телефон в течение секса.

Телефоны сделаны так, чтобы мы стали от них зависимыми. Ни Билл Гейтс, ни Стив Джобс не разрешали детям использовать свои телефоны. Наш мозг выделяет допамин, каждый раз, когда мы видим что-то новое и лента позволяет нам это сделать.

Но самое главное – это дает нам чувство, что мы любимы. Появление функции "Лайк" в Фейсбуке дает психологический эффект, который сложно переоценить. Пост с нулевым количеством лайков по уровню внутренней боли может сравниться только с публичным проклятием.

Но нам не просто важно мнение других людей, мы конкретно запрашиваем его. Публикуем свои фотографии, что мы любимы, что мы популярны и на более экзистенциальном уровне, что мы в принципе нужны, а затем проверяем свои телефоны с надеждой, что другие люди (или хотя бы их профили в соцсетях) соглашаются с этим!

В 2014-м году в исследовании New York Times подсчитали, что планета коллективно тратит 40 тысяч лет на Фейсбук. Шесть лет спустя можете смело умножить эту цифру на 3. В 2016-м расходы рекламодателей на соцсети были выше $31 млрд, удваиваясь каждые два года.

Функции лайков и комментариев позволяют не только получить очередную сильную порцию допамина, но еще и обеспечивают нам возможность увидеть, сколько "очков" мы набрали.

Для тех, кто абсолютно одержим лайками (а это почти все участники соцсетей), автор предлагает воспользоваться деметрикатором – специальным браузером, который позволит вам видеть вместо "57 человек лайкнули ваш пост", будет такой вариант "людям это нравится". Догадайтесь, почему в самом Фейсбуке нет этой функции.

Многочисленные исследования подтверждают: чем больше мы используем соцсети, тем менее счастливы становимся.

Автор предлагает 30-дневную программу, как развестись с телефоном.

Первое действие, с которого стоит начать – это поставить профессиональную программу трэкер вашего времени с девайсами. Самым лучшим предложением на данный момент является Moments. Мы установили такую программу с Тимофеем (мой сын), поскольку признаем подобную зависимость у себя и теперь можем отслеживать время у себя и друг у друга.

Если вы привыкли два часа в день не делать ничего, то вы будете очень хороши в этом. А теперь представьте себе, что это время будет направлено на изучение дополнительного языка. Через пару месяцев вы уже начнете говорить. Наше времяпрепровождение в сети напоминает движение жука водомера по воде. Мы двигаемся по поверхности, но не ныряем внутрь. И таким образом приходим к оксюморону: интенсивно сфокусированное состояние расфокусировки.

Что самого интересного из 30-дневной программы развода с телефоном.

Удаление соцсетей. Наступает на 4-й день. Автор рекомендует удалить все приложения.

Вы сможете войти в соцсеть, но через браузер и лучше после ввода пароля, который не стоит запоминать в девайсе. Пароль должен быть посложнее. Чем больше будет величина бампера, мешающего вам войти, тем менее вероятно вы войдете просто так.

Убрать все уведомления.

Цифровой шабат. Детокс от телефонов и прочих девайсов по субботам. Я попробовал, конечно, ломка нешуточная, но зато какое облегчение, что ты можешь стать независимым.

Заряжать телефон не в спальне. И не брать с собой на ночь.

Некоторые элементы телефонной культуры:

а) Не брать телефон во время еды.

б) Не использовать телефон во время встреч.

в) Не использовать телефон во время вождения.

г) А также в классах, на лекциях и в кино, театрах и т. д.

Когда я начинал свой книжный марафон в сентябре 2019, то моей целью было избавиться от игровой зависимости и переключиться полностью на книги. Это мне удалось, но этого оказалось недостаточно, потому что осталась телефонная зависимость и я более трех часов в день остаюсь онлайн в телефоне. С сегодняшнего дня стартую с 30-дневной программой развода с телефоном от Кэтрин Прайс. Желаю и вам счастливого освобождения!

