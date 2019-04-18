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      Зав'язують вузли: окупанти озвучили нові плани щодо Кримського мосту

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      Окупанти в Криму анонсували перший потяг до Росії
      Окупанти в Криму анонсували перший потяг до Росії / Фото з відкритих джерел

      Незаконна влада Криму разом із країною-окупантом створює ще одне з'єднання – цього разу залізничне. Окупанти переконують, що пробний потяг через Кримський міст запустять вже у серпні-вересні 2019 року.

      Цей залізничний переїзд також з'єднуватиме країну-окупанта із українським півостровом, заявив "заступник голови" російського уряду Криму Михайло Селезньов під час виступу на так званому "Ялтинському економічному форумі", повідомляє ТАСС.

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      Представник окупантів наголосив, що "перше полотно з боку Тамані і з боку окупованого Криму прокладено крізь міст".

      Розкрию маленьку таємницю, у серпні-вересні буде здійснено перший пробний рух (залізничною частиною – 24 канал) Кримського мосту для того, щоб відрегулювати всі процеси. Початок сполучення, як і планувалося, відбудеться в грудні,
      – сказав він.

      Зазначимо, лідер країни-окупанта Володимир Путінтакож  стверджує, що залізничне сполучення з'явиться у 2019 році. Він називає це ще однією можливістю "розвиватися".

      Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.

      В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.

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      Теги: Новини України Новини політики Кримський міст Анексія Криму Новини Росії Залізниця
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