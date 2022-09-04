Необхідну кількість голосів електронна петиція набрала всього лиш за 6 днів. Загалом її підписали 25 589 українців.

До теми 50 років заборони росіянам на в'їзд: петиція зібрала необхідні голоси, її розгляне Зеленський

Що відповів президент

Зеленський наголосив, що Конституція України гарантує кожному право на свободу думки і слова, але закон "Про захист суспільної моралі" забороняє виробництво та обіг у будь-якій формі предметів та продукції порнографічного характеру.

Критерії віднесення продукції до порнографічної встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури. Закон також передбачає заборони, спрямовані на захист дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру,

– зазначив президент.

Виробництво продукції еротичного характеру можливе лише з дотриманням обмежень, які встановлені законом. Порушення цього передбачає відповідальність.

Тому Зеленський звернувся до Дениса Шмигаля, аби той доручив опрацювати петицію й поінформувати про результати розгляду автора звернення.

Деталі про петицію

Автором петиції є львівський музикант та письменник Тарас Сиромський. Своє звернення він аргументував тим, що у розвинених державах немає заборони на порнографічну діяльність. Легалізація еротики, на його думку, доведе демократичність та свободу України, "за яку ми зараз боремося".

Сиромський наголосив, що цей закон немає сенсу, бо усі, хто хоче зніматись у порно, можуть виїхати за кордон і вкладатися в економіку чужої держави.

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