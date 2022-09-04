Необходимое количество голосов электронная петиция набрала всего за 6 дней. В общей сложности ее подписали 25 589 украинцев.

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Что ответил президент

Зеленский подчеркнул, что Конституция Украины гарантирует каждому право на свободу мысли и слова, но закон "О защите общественной морали" запрещается производство и обращение в какой-либо форме предметов и продукции порнографического характера.

Критерии отнесения продукции к порнографической устанавливает центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в области культуры. Закон также предусматривает запреты, направленные на защиту детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера,

– отметил президент.

Производство продукции эротического характера возможно только с соблюдением ограничений, установленных законом. Нарушение этого подразумевает ответственность.

Поэтому Зеленский обратился к Денису Шмыгалю, чтобы тот поручил проработать петицию и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения.

Детали о петиции

Автором петиции является львовский музыкант и писатель Тарас Сыромский. Свое обращение он аргументировал тем, что в развитых государствах отсутствует запрет на порнографическую деятельность. Легализация эротики, по его мнению, докажет демократичность и свободу Украины, "за которую мы сейчас боремся".

Сыромский подчеркнул, что этот закон не имеет смысла, потому что все, кто хочет сниматься в порно, могут уехать за границу и вкладываться в экономику чужого государства.

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