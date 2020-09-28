Президент Володимир Зеленський закликав нардепів у найкоротший термін затвердити проєкт Антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 роки. Низьку ефективність роботи антикорупційних органів він пов’язав саме з відсутністю стратегічного документа.

Про це інформує пресслужба Офісу Президента. Там додають: глава держави провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики.

До речі Зеленський змінив склад Антикорупційної ради: хто туди увійшов

Цікаво, що востаннє члени ради зустрічалися понад рік тому, у липні 2019-го.

Антикорупційна стратегія має стати фундаментом протидії корупції. Це система заходів, впровадження яких може забезпечити координацію роботи правоохоронних, антикорупційних державних органів на загальнодержавному та місцевому рівнях,

– зазначив Зеленський.

Він зауважив, що ця стратегія передбачає конкретні заходи для забезпечення невідворотності покарання за корупційні діяння.

За словами глави держави, починаючи з 2018 року в Україні відсутній основний стратегічний документ у сфері протидії корупції. Мовляв, саме це і є однією з причин низької ефективності діяльності антикорупційних органів.

У засіданні також брали участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, генеральний прокурор Ірина Венедіктова та інші члени Антикорупційної ради.

Зверніть увагу! 16 вересня Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про засади державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки".

Що відомо про законопроєкт

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков назвав п'ять головних принципів стратегії:

оптимізація функцій державних органів,

цифрова трансформація та відкриті дані,

зручні законні сервіси,

нетерпимість до корупції серед громадян,

невідворотність покарання.

За його словами, у стратегії враховано міжнародні рекомендації, передові практики та зобов’язання України, зокрема вказані в Меморандумах про співпрацю з Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом.

Після ухвалення Верховною Радою антикорупційна стратегія буде обов’язковою для виконання всіма органами влади як на місцевому, так і національному рівнях.