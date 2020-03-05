Зеленський: 5-6 принципових вакансій в уряді закриють обов’язково
Володимир Зеленський заявив, що вакансії в економічному блоці Кабміну незабаром обов’язково закриють. Президент контролює ситуацію, однак за кадрові питання відповідає прем’єр-міністр.
Про те, наскільки довго в уряді залишатимуться вакансії, Володимир Зеленський розповів під час робочого візиту на Полтавщину.
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Президент наголосив, що питання незакритих вакансій насамперед потрібно ставити новому прем’єр-міністру Денису Шмигалю. Зеленський ж ситуацію контролює, щодо вакансій ведуть консультативну роботу.
Потрібна виважена позиція щодо таких важливих пріоритетних міністерств. Ми хочемо приділити увагу промисловості, структуру запропонує новий прем’єр-міністр,
– зазначив президент.
За його словами, наразі невідомо чи в Україні буде віцепрем’єр-міністр з промисловості чи створять нове міністерство. Однак побудова відомства вимагає часу – від 5 до 9 місяців.
Я знаю, що там не закрито зараз 5-6 принципових вакансій. Вони закриються обов’язково,
– підсумував президент.
Що відомо про відставку уряду Гончарука та новий склад Кабміну
- На позачерговому засіданні 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем’єра Олексія Гончарука. Автоматично за ним у відставку пішли всі члени Кабміну.
- Після цього Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолив Денис Шмигаль.
Список міністрів Кабінету Міністрів:
- віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – Вадим Пристайко;
- віцепрем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територій – Олексій Резінков;
- віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федоров;
- міністр фінансів – Ігор Уманський;
- міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов;
- міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;
- міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець;
- міністр спорту – Вадим Гутцайт;
- міністр оборони України – Андрій Таран;
- міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба;
- міністр соціальної політики – Марина Лазебна;
- міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб;
- міністр інфраструктури – Владислав Криклій;
- міністр юстиції – Денис Малюська;
- міністр Кабінету Міністрів – Олег Немчінов.
Крім того, у чинному уряді залишаються вакантними чотири посади, а ще за двома напрямками є ідея щодо розширення.