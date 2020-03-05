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      Зеленський: 5-6 принципових вакансій в уряді закриють обов’язково

      -
      Зеленський заявив, що 5-6 принципових вакансій в уряді закриють обов’язково / Getty Images

      Володимир Зеленський заявив, що вакансії в економічному блоці Кабміну незабаром обов’язково закриють. Президент контролює ситуацію, однак за кадрові питання відповідає прем’єр-міністр.

      Про те, наскільки довго в уряді залишатимуться вакансії, Володимир Зеленський розповів під час робочого візиту на Полтавщину.

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      Президент наголосив, що питання незакритих вакансій насамперед потрібно ставити новому прем’єр-міністру Денису Шмигалю. Зеленський ж ситуацію контролює, щодо вакансій ведуть консультативну роботу.

      Потрібна виважена позиція щодо таких важливих пріоритетних міністерств. Ми хочемо приділити увагу промисловості, структуру запропонує новий прем’єр-міністр,
      – зазначив президент.

      За його словами, наразі невідомо чи в Україні буде віцепрем’єр-міністр з промисловості чи створять нове міністерство. Однак побудова відомства вимагає часу – від 5 до 9 місяців.

      Я знаю, що там не закрито зараз 5-6 принципових вакансій. Вони закриються обов’язково,
      – підсумував президент.

      Що відомо про відставку уряду Гончарука та новий склад Кабміну

      Список міністрів Кабінету Міністрів:

      Крім того, у чинному уряді залишаються вакантними чотири посади, а ще за двома напрямками є ідея щодо розширення.

      Рябошапку можуть відправити у відставку: що про нього відомо
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Денис Шмигаль Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики
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