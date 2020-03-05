Зеленський: 5-6 принципових вакансій в уряді закриють обов’язково

Володимир Зеленський заявив, що вакансії в економічному блоці Кабміну незабаром обов’язково закриють. Президент контролює ситуацію, однак за кадрові питання відповідає прем’єр-міністр.

Про те, наскільки довго в уряді залишатимуться вакансії, Володимир Зеленський розповів під час робочого візиту на Полтавщину.

Читайте також: Іонушас про призначення генпрокурором: Фракція обговорювала мою кандидатуру

Президент наголосив, що питання незакритих вакансій насамперед потрібно ставити новому прем’єр-міністру Денису Шмигалю. Зеленський ж ситуацію контролює, щодо вакансій ведуть консультативну роботу.

Потрібна виважена позиція щодо таких важливих пріоритетних міністерств. Ми хочемо приділити увагу промисловості, структуру запропонує новий прем’єр-міністр,

– зазначив президент.

За його словами, наразі невідомо чи в Україні буде віцепрем’єр-міністр з промисловості чи створять нове міністерство. Однак побудова відомства вимагає часу – від 5 до 9 місяців.

Я знаю, що там не закрито зараз 5-6 принципових вакансій. Вони закриються обов’язково,

– підсумував президент.

Що відомо про відставку уряду Гончарука та новий склад Кабміну

На позачерговому засіданні 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем’єра Олексія Гончарука . Автоматично за ним у відставку пішли всі члени Кабміну.

відправила у відставку прем’єра Олексія Гончарука . Автоматично за ним у відставку пішли всі члени Кабміну. Після цього Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолив Денис Шмигаль.

Список міністрів Кабінету Міністрів:

Крім того, у чинному уряді залишаються вакантними чотири посади, а ще за двома напрямками є ідея щодо розширення.