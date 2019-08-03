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      Зеленський хоче скасувати візи для низки країн, щоб звідти приїжджали лікуватися

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      Зеленський хоче скасувати візи з низкою країн задля розвитку медичного туризму
      Зеленський хоче скасувати візи з низкою країн задля розвитку медичного туризму / 24 канал

      Президент Володимир Зеленський пропонує скласти перелік країн, з якими варто було б скасувати візовий режим задля розвитку медичного туризму в Україні.

      Скасування віз стосується тих країн, громадяни яких "відчувають перепони", коли приїжджають на лікування. Про це глава держави заявив на нараді з питань розвитку медичного туризму у Трускавці на Львівщині.

      Дивіться також: Перевіряють люки і роззувають: як Трускавець чекає Зеленського – фото та відео

      Глава держави наголосив, що нині з України на лікування за кордон їде втричі більше людей, ніж приїжджають в Україну

      Ми можемо скласти перелік країн, громадяни яких часто приїжджають до України на лікування, з тим, щоб скасувати для них візовий режим, і звернутися до Міністерства закордонних справ ( із цим питанням – 24 канал),
      – сказав Зеленський.

      Водночас новопризначений голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський додав, що на Львівщині налічується 7 бальнеологічних курортів, понад 200 джерел мінеральної води різних типів.

      "Середній чек іноземного туриста, який залишає його в Україні, налічує 2-2,5 тисячі доларів за курс лікування. Це немалі кошти", – розповів голова Львівської ОДА.

      Мальський зазначив, що раніше більшість іноземних туристів, які приїжджали на оздоровлення в Україну, були громадянами Росії, зараз ситуація кардинально змінилась.

      І ми відчуваємо, що регіон розвивається. Тому добрим кроком було б розширити безвіз, бо багато країн потребують віз в Україну, і деякі пропозиції з цього приводу висловлюються,
      – пояснив він.

      Водночас президент Асоціації медичного туризму України Віолетта Янишевська зазначила, у 2019 році в Україну на лікування приїхало близько 60 тисяч іноземних туристів, які витратили майже 150 мільйонів доларів.

      Зазначимо, президент Володимир Зеленський 3 липня відвідує Львівщину із робочим візитом. Окрім наради із розвитку медичного туризму, глава держави відвідає кукортне місто Трускавець. Там наразі навчаються майбутні нардепи від "Слуги народу". 

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Медицина Лікування
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