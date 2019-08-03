Зеленський хоче скасувати візи для низки країн, щоб звідти приїжджали лікуватися

Президент Володимир Зеленський пропонує скласти перелік країн, з якими варто було б скасувати візовий режим задля розвитку медичного туризму в Україні.

Скасування віз стосується тих країн, громадяни яких "відчувають перепони", коли приїжджають на лікування. Про це глава держави заявив на нараді з питань розвитку медичного туризму у Трускавці на Львівщині.

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Глава держави наголосив, що нині з України на лікування за кордон їде втричі більше людей, ніж приїжджають в Україну

Ми можемо скласти перелік країн, громадяни яких часто приїжджають до України на лікування, з тим, щоб скасувати для них візовий режим, і звернутися до Міністерства закордонних справ ( із цим питанням – 24 канал),

– сказав Зеленський.

Водночас новопризначений голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський додав, що на Львівщині налічується 7 бальнеологічних курортів, понад 200 джерел мінеральної води різних типів.

"Середній чек іноземного туриста, який залишає його в Україні, налічує 2-2,5 тисячі доларів за курс лікування. Це немалі кошти", – розповів голова Львівської ОДА.

Мальський зазначив, що раніше більшість іноземних туристів, які приїжджали на оздоровлення в Україну, були громадянами Росії, зараз ситуація кардинально змінилась.

І ми відчуваємо, що регіон розвивається. Тому добрим кроком було б розширити безвіз, бо багато країн потребують віз в Україну, і деякі пропозиції з цього приводу висловлюються,

– пояснив він.

Водночас президент Асоціації медичного туризму України Віолетта Янишевська зазначила, у 2019 році в Україну на лікування приїхало близько 60 тисяч іноземних туристів, які витратили майже 150 мільйонів доларів.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський 3 липня відвідує Львівщину із робочим візитом. Окрім наради із розвитку медичного туризму, глава держави відвідає кукортне місто Трускавець. Там наразі навчаються майбутні нардепи від "Слуги народу".