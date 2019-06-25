Зеленський планує запустити проект "Держава в телефоні": що це таке

Команда Володимира Зеленського планує запустити проект, що дозволить українцям проголосувати на виборах, клікнувши декілька разів у своєму смартфоні. Окрім цього проект має безліч корисних функцій, які можуть значно полегшити життя людей. Про переваги та недоліки проекту, а також його впровадження – читайте далі.

Що передбачає проект

Координатор діджитал-кампанії Володимира Зеленського Михайло Федорів запропонував втілити у життя проект "Держава в телефоні". Це додаток, який дозволить у рази швидше та зручніше виконувати повсякденні справи, він стосується побутових і підприємницьких послуг.

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Додаток дозволяє:

– проголосувати на виборах;

– написати скаргу на чиновника;

– перереєструвати автомобіль;

– стежити за успішністю дитини у школі;

– сплатити податки чи комунальні послуги;

– отримати рецепт на ліки;

– зареєструвати дитину після народження;

– отримати чи надати дозвіл на будівництво.



Додаток дозволить у рази швидше та зручніше виконувати повсякденні справи

Переваги "Держави в телефоні"

Володимир Зеленський вже давно казав про те, що прагне зацифрувати більшість побутових і бізнес-послуг. Глава держави на iForum – 2019 у Києві зазначив, що використання цифрових технологій у рази дешевше, ніж утримання чиновницького апарату. До того ж, це дозволить зменшити бюрократію та знизити рівень корупції у країні.



Зеленський на форумі iForum – 2019

Михайло Федорів, який відповідає за діджиталізацію в команді Зеленського, стверджує, що вже через п'ять років українці зможуть проголосувати на виборах, не виходячи з дому. На його думку. для цього потрібна лише політична воля.

Естонія йшла до цього 20 років. Ми можемо обмінюватися досвідом, тож, ймовірно, вдасться пропустити деякі еволюційні етапи,

– зазначив Федорів.

Лише до кінця цього року Федорів хоче перевести в онлайн 70 послуг. Але це лише початок діджиталізації по-українськи.

Проблеми проекту

Основними проблемами у команді Зеленського вважають недостатнє покриття інтернету і комп'ютерна безграмотність серед частини населення. Аби розв'язати останню – впровадять спеціальні освітні курси. Інший виклик, з яким доведеться зіштовхнутися – цифровий підпис, що має підтверджувати електронний документ. Це можна буде зробити через додаток, і фактично безкоштовно для користувача.

Функція Smart-ID дозволить будь-якому українцю підписати документи. Для цього буде потрібно лише увійти в систему. Після того можна, наприклад, перереєструвати свій автомобіль, просто підтвердивши цю процедуру у телефоні,

– сказав Михайло Федорів.

Електронні сервіси в Україні

У менших масштабах у деяких містах вже працюють електронні сервіси. Наприклад, в Києві – Kyiv Smart City. Щоправда, додаток поки що полегшує користування лише громадським транспортом. Але і в цього проекту амбітні плани.



Kyiv Smart City

Директор департаменту КМДА Юрій Назаров повідомив, що у майбутньому додаток Kyiv Smart City має отримати більше функцій. Наприклад, дозволить сплатити за послуги житлово-комунального господарства без комісії, зареєструвати домашню тваринку чи вказати на карті розташування ям на дорогах.

Наразі Федорів розшукує донорів для проекту, адже гроші потрібні не лише на втілення ідеї, але й на зміцнення кібер-безпеки України. До слова, вартість проекту ще невідома, однак діджитал-ідеолог заявив, що прагне, аби держбюджет тягаря від запровадження електронного урядування не відчув.

Міжнародний досвід

Саме Естонію часто ставлять за приклад, як найпотужнішу країну у сфері діджиталізації. Естонці можуть зробити понад чотири тисячі послуг за допомогою смартфону. Донедавна все, окрім оформлення шлюбу і купівлі будинку, можна було оформити за допомогою додатку. Але тепер навіть укласти шлюб можна через відеозв'язок з нотаріусом.

Володимир Зеленський закликав IT-спільноту до співпраці, тож запустив онлайн-проект "Ліфт". Поділитися ідеєю щодо діджиталізації України й не тільки можна на сайті lift.net.ua.