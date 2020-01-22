Зеленський у Давосі зустрівся з керівником агрокомпанії, що вклала мільярди в Україну

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Швейцарському Давосі, де візьме участь у Всесвітньому економічному форумі. Там він зустрівся з гендиректором американської агрокомпанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном.

У ході зустрічі Зеленський наголосив, що американська компанія є одним з найбільших інвесторів в аграрний сектор та аграрну логістику України. Про це повідомляє Офіс президента.

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Ми будемо раді співпраці з Cargill Financial щодо запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності та придбання новітньої агротехніки,

– підкреслив президент, нагадавши про земельну реформу в Україні.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче бачити більше інвестицій компанії Cargill в переробку аграрної продукції.

"Ми справді хочемо боротися за кожного інвестора, особливо за інвесторів, які перебувають в Україні постійно. Ми готові допомагати, чим можемо. Ми хочемо збільшення інвестицій і готуємо нові програми", – резюмував глава держави.

Зі свого боку Девід Макленнан похвав Україну за її підтримку інвесторів. Він назвав "новим днем" нинішню поілтику держави щодо інвестицій.

Що відомо про американську компанію Cargill в Україні?Представництво компанії Cargill в Україні діє з 1993. Звідси компанія координує торгівлю зерном, олією, насінням олійних культур, паливо-мастильними матеріалами, металопродукцією, цукром, концентратами фруктових соків, какао-продуктами.



За час своєї діяльності на українському ринку компанія інвестувала в Україну понад пів мільярда доларів або більш як 12 мільярдів гривень у конвертації за ниншнім курсом.