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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Зеленський у Давосі зустрівся з керівником агрокомпанії, що вклала мільярди в Україну

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      Зеленський у Давосі зустрівся з американськими / фото: ОПУ

      Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Швейцарському Давосі, де візьме участь у Всесвітньому економічному форумі. Там він зустрівся з гендиректором американської агрокомпанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном.

      У ході зустрічі Зеленський наголосив, що американська компанія є одним з найбільших інвесторів в аграрний сектор та аграрну логістику України. Про це повідомляє Офіс президента.

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      Ми будемо раді співпраці з Cargill Financial щодо запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності та придбання новітньої агротехніки,
      – підкреслив президент, нагадавши про земельну реформу в Україні.

      Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче бачити більше інвестицій компанії Cargill в переробку аграрної продукції.

      "Ми справді хочемо боротися за кожного інвестора, особливо за інвесторів, які перебувають в Україні постійно. Ми готові допомагати, чим можемо. Ми хочемо збільшення інвестицій і готуємо нові програми", – резюмував глава держави.

      Зі свого боку Девід Макленнан похвав Україну за її підтримку інвесторів. Він назвав "новим днем" нинішню поілтику держави щодо інвестицій.

      Що відомо про американську компанію Cargill в Україні?Представництво компанії Cargill в Україні діє з 1993. Звідси компанія координує торгівлю зерном, олією, насінням олійних культур, паливо-мастильними матеріалами, металопродукцією, цукром, концентратами фруктових соків, какао-продуктами.

      За час своєї діяльності на українському ринку компанія інвестувала в Україну понад пів мільярда доларів або більш як 12 мільярдів гривень у конвертації за ниншнім курсом.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Офіс Президента Президент України Новини політики Володимир Зеленський Інвестиції Новини США
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