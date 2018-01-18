Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля

Високо-високо в горах, у невеликому карпатському селі, люди дивилися маленьку, але горду програму "Згадати все". Випуск за випуском, вони поринали в спогади і не зчулися як подивилися понад 100 епізодів. Так вип'ємо ж за ту магнетичну силу яка притягує їх до екрану, і за свіжий випуск, який вони сьогодні подивляться – про традиційне (і не дуже) застілля.

Перші в житті застілля краще називати "підстіллями", бо траплялося це у віці, коли ще ходять пішки під стіл. Повага до ритуалу виховувалася з раннього віку, а дитячі застілля називали солодким столом.

Свята ці були абсолютно безалкогольними. Але за прикладом дорослих застіль – наливалося й випивалося. Найбільш пишні солодкі столи – на дитячих днях народження. Туди запрошували лише найближчих однокласників і дворових друзів. А десь ближче до старших класів на дитячому дні народженні батьки деяких іменинників могли навіть капнути гостям чогось міцнішого, ніж сік чи "кока-кола".

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Знайомство з дорослим застіллям у підлітків траплялося й на традиційні радянські свята, але лише під наглядом вчителів. Підліткові застілля – це завжди найдешевший алкоголь, в народі – "шмурдяк". Ну або напої домашнього розливу. Дешеві пиво чи горілка, саморобні коктейлі, ну і, звичайно, класика – портвейн "три сімки".

Закуски, як правило, не було взагалі. Міцні напої годилось просто запити слодкою водичкою, а якщо вже заїдати, то чим доведеться. Яблучко в сільській місцевості, батон з майонезом чи якісь дешеві карамельки в місті. Такі скромні столи хоч і є прямою дорогою до гастроентеролога, але в народі мають пояснення – закуска градус краде.

Така бідося на підліткових застіллях вимушена – вони в очах дорослих були нелегальними, а отже, фінансів на таке у батьків не випросиш. А от домашні застілля – це завжди свято шлунка. Для гостей подавали найкраще, найсмачніше і просто чим хата багата. І все це у найдорожчому кришталевому посуді.

Про походи в гості та приводи для застіль – дивіться далі у програмі.