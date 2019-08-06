Жорстоке вбивство Оксани Макар: суд відмовився переглянути вирок головному фігуранту

Євген Краснощок, довічно засуджений за вбивство Оксани Макар, просив суд переглянути його вирок. Втім Миколаївський суд не задовольнив його прохання.

У ході судового засідання Краснощок попросив колегію суддів про перерву для того, щоб ознайомитися з матеріалами справи, повідомляє "РБК-Україна".

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Суд відхилив клопотання засудженого, аргументувавши це тим, що Краснощок перебуває у Миколаєві і може знову подати заяву про перегляд справи.

Краснощок відмовився давати які-небудь коментарі, однак сказав, що під час слідства на нього чинився як фізичний, так і психологічний тиск.

Колегія суду прийняла рішення відмовити засудженому Краснощоку у перегляді справи. Повне рішення суд оголосить протягом п'яти днів, а оскаржити в апеляційній інстанції його можна буде протягом семи днів.

Що відомо про вбивство Оксани Макар?У 2012 році уночі з 8 проти 9 березня у Миколаєві троє друзів – 24- річний Максим Присяжнюк, 23-річний Євген Краснощок і 22-річний Артем Погосян – у квартирі першого спершу зґвалтували 18-річну Оксану Макар, а потім, щоб приховати сліди злочину, віднесли її в занедбану будівлю та підпалили.



Обгоріле тіло дівчини уранці знайшов один із місцевих жителів, однак вона була ще живою – Оксана зазнала 55% опіків тіла. Згодом їй зробили численні операції задля порятунку. Крім того, Макар навіть давала свідчення у цій справі. Проте через 3 тижні після інциденту, 29 березня, вона померла від зупинки серця в опіковому центрі.



Восени 2012 року Миколаївський суд оголосив вирок нападникам на Макар – Євгена Краснощока засудили до довічного терміну ув’язнення, Присяжнюк отримав 15 років у в’язниці, а Погосян – 14 років. Однак, відповідно до "закону Савченко", Погосяну та Присяжнюку переглянули терміни ув’язнення та скоротили їх на рік. Тож Погосян повинен вийти на волю в 2025 році, а Присяжнюк – у 2026-му.