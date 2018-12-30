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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Журналісти з Росії прирівняли Захарченка з Кобзоном до Маккейна та Хокінга

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      Російські журналісти поставили бойовика Захарченка та пропагандиста Кобзон в один ряд з Хокінгом і Маккейном
      Російські журналісти поставили бойовика Захарченка та пропагандиста Кобзон в один ряд з Хокінгом і Маккейном / Соцмережі

      Російська редакція телеканалу Euronews оприлюднила власну версію переліку видатних осіб, які покинули світ у 2018 році. Так поруч з таким непересічними особистостями як Стівен Хокінг, Арета Франклін, Джон Маккейн Шарль Азнавур і Монсерат Кабальє можна побачити й прізвища Захарченка та Кобзона.

      Перелік видатних осіб, що пішли з життя у 2018 році, опубліковано на офіційному сайті Euronews.

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      “У цих людей – різні ідеали, різний шлях до успіху, різні інтереси. Але всіх їх об'єднують пристрасть до справи, якій вони присвятили життя, а також рік смерті. Ми згадали про тих, кого світ втратив в 2018 році”, – зазначають журналісти.

      Зауважимо, що представники видання згадали таких особистостей, як французький модельєр Юбер де Живанши, актор і керівник Московського художнього театру імені Чехова Олег Табаков, фізик Стівен Хокінг, письменник Філіп Рот, "королева соулу" Арета Франклін, американський сенатор Джон Маккейн, шансоньє Шарль Азнавур, оперна співачка Монсерат Кабальє, актор Микола Караченцов, "батько коміксів" Стен Лі, італійський режисер Бернардо Бертолуччі, 41-й президент США Джордж Буш-старший, російська правозахисниця Людмила Алексєєва.

      Щоправда, до свого списку вони вирішили включити і таких неоднозначних персон, як екс-ватажок окупованої частини Донеччини Олександр Захарченко та співак Йосип Кобзон, який неодноразово заявляв про підтримку агресії Кремля та окупантів на Донбасі.

      Додамо, що одним із акціонерів Euronews є російська ВГТРК, до складу якої входять пропагандистські телеканали "Росія 1" і "Росія 24", а також субхолдинг "Вести". Також серед акціонерів фігурують французька телерадіокомпанія France Télévisions, італійська RAI, турецька TRT, швейцарська SSR, американська NBC.

      Журналісти усіх редакцій створюють новини у штаб-квартирі мовника у французькому Ліоні та за їхніми словами, на них телерадіомовні компанії, представниками яких вони є, не здійснюють жодного впливу.

      Нагадаємо, Йосип Козон помер 30 серпня на 81 році життя від прогресуючого онкологічного захворювання. А вже 31 серпня у центрі окупованого Донецька загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із ним. Смерть обох настала внаслідок вибуху у кафе "Сепар". 

      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Захарченка Помер Йосип Кобзон Російська пропаганда ЗМІ Журналісти Жертви Втрати
      Джерело: 24 канал
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