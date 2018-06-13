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Журналісти звернулись із вагомим проханням до міністра оборони Полторака

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Журналісти звернулись до Міноборони
Журналісти звернулись до Міноборони / novynarnia.com

Українські та іноземні журналісти звернулись до міністра оборони України Степана Полторака із закликом пришвидшити процес надання акредитації для роботи в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС).

Про це повідомляє прес-служба ІМІ.

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Представники медіа заявляють, що почали масово стикатися із труднощами в отриманні акредитації для роботи в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це журналісти й написали заяву до міністра оборони України.

Також вони закликали зробити процес прозорим і привести у відповідність до публічно задекларованих Правил акредитації.

"Особливо наголошуємо, що журналісти інтернет-ЗМІ, які до того регулярно працювали в АТО, почали масово отримувати відмови на підставі того, що "електронне ЗМІ – це не ЗМІ", "інтернет-ЗМІ не зареєстроване як "нормальне" ЗМІ" тощо", – йдеться в заяві.

Також журналісти додали, що ці труднощі почалися з травня 2018 року, коли розпочалася операція Об̕̕єднаних сил, яка прийшла на зміну АТО. До того ж працівники ЗМІ закликали "оприлюднити ім’я особи або осіб, які у Прес-центрі операції Об’єднаних сил відповідають за акредитацію журналістів і ЗМІ для роботи в зоні проведення ООС".

Ще раз оприлюднити роз̕̕’яснення щодо правил отримання акредитації та роботи журналістів у зоні проведення ООС, а також відповідні правила (створивши окремий розділ на веб-сайті МО), включно з переліком усіх необхідних документів,
– написали журналісти у зверненні до Полторака.

Спільну заяву підписали ГО "Інститут масової інформації", ГО "Крос Медiа" (Zaborona.com), ГО "Детектор медіа", журналіст інтернет-видання LB.ua та кореспондент каналу France 24.

Теги: Новини України Війна на Донбасі журналісти ЗМІ Медіа
Джерело: 24 Канал
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