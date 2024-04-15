Будь-який інженер приблизно розуміє, як можна вивести з ладу міст. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що після звільнення Криму споруду можна просто розібрати.

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Не знищити, а вивести з ладу

За словами Світана, немає сенсу робити так, щоб конструкція обвалилася та впала на дно Керченської протоки. Все це згодом доведеться підіймати, що ускладнить справу. Отже, оптимально знищувати міст методом розбору, але для цього потрібно звільнити Крим.

Щоб перекрити логістичний вузол, який йде через міст, і поромну переправу, яка розташована поруч, – треба знищувати все це разом, а головне пристані з обох боків. Для цього буде достатньо декількох ракет, якщо рахувати для поромної переправи,

– зауважив Роман Світан.

Для того, щоб зупинити рух мостом, а не для того, щоб його повністю зруйнувати, – вистачить декількох підводних безпілотників, морських дронів, які вже у нас є. Близько тонни вибухівки достатньо, щоб вивести з ладу цю незаконну споруду.

У такому випадку нам навряд чи допоможуть ракети Storm Shadow. Вони можуть завдати певної шкоди, але не повністю вивести міст з ладу. Тому краще використовувати ці засоби для знищення російської ППО, яка розміщена у цьому районі. Дієвими були б ракети Taurus.

Думаю, питання вирішать та креативно до цього підійдуть. Напевно, це навіть не план, а набір механізмів, які можуть вивести міст з ладу. Якщо застосувати всі, то більша ймовірність отримати результат,

– зауважив Світан.

Питання мосту – пріоритетне, адже по ньому щодня йдуть військові вантажі. Лише за день так можна передати приблизно 3 тисячі тонн боєприпасів. Всі вони згодом опиняються на лінії фронту.

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