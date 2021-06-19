Мама двох дітей Мар'яна Верховцева розповіла, що одне із основних завдань батьків – побудувати довірливі стосунки з дітьми. Та після хвилі дитячих суїцидів, що прокотилися Україною, тепер у старшого сина Кирила час від часу перевіряє мобільний телефон, аби знати, в яких соцмережах та групах він перебуває.

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Вона зазначила, що у дітей на телефоні встановлено програму батьківського контролю, яка обмежує щодо віку додатки, які вони завантажують.

За покупками в магазин ходять разом, жінка дозволяє дітям самостійно купляти тільки канцтовари та деякі продукти. А ось медикаменти – ні. Верховцева зазначила, що поки таке доручати зарано.

Нардепи обмежать доступ дітей до обігу ліків

Тож після хвилі "челенджів", де діти наввипередки ковтали велику кількість пігулок, народні депутати зробили перший крок, аби обмежити обіг ліків серед неповнолітніх.

На думку творців законопроєкту, саме безперешкодний доступ до медикаментів нерідко стає причиною того, що діти вирішують покінчити з життям. У перспективі ліки продаватимуть тільки тій дитині, яка покаже свій паспорт.

Лише за даними Охмадиту щорічно приблизно 70 дітей ми маємо, які закінчують життя самогубством. І наразі є приклади, які сталися в Черкаській та Київській областях, де 2 дітей отруїлися,

– розповів народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних.

Лише у 2021 році зафіксовано 126 спроб і випадків, коли діти вирішили накласти на себе руки. І це рекордні цифри для України, неповнолітні:

вистрибували з вікон багатоповерхівок;

випробовували на собі дію ліків;

долучались до різноманітних ігор смерті.

Також впливати могло і дистанційне навчання, де більшість часу школярі проводили у чотирьох стінах, без нормальної соціалізації.

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"Немає ніяких намірів, вони не висловлюють, що вони чимось незадоволені, і ця ситуація дуже небезпечна", – сказала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Кількість звернень за допомогою зросла

Психологи розповіли, що за час пандемії кількість звернень за допомогою зросла у декілька разів. А все через те, що доросле покоління не звикло бути в одному приміщенні зі своїми дітьми так довго.

Я по своїй роботі бачу збільшення психологічного та фізичного насильства щодо дітей вдома. Батьки не витримують,

– пояснила психологиня Наталія Шестак.

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Тож аби зупинити хвилю дитячих суїцидів, психологи радять звертати увагу на настрій, поведінку, апетит та навіть сон дитини. Якщо помітно навіть найменші зміни, то варто відверто поспілкуватися та з'ясувати причину, і не гаючи часу звертатися до спеціалістів, якщо є аргументовані підозри.