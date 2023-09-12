Активність ворога в районі острова Зміїний в ефірі телемарафону прокоментувала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, пише 24 Канал. За її словами, ворог продовжує свою активність над акваторією Чорного моря, зокрема з використанням тактичної авіації, час від часу спрямовуючи керовані авіабомби саме в напрямку острова Зміїний.

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Як пояснила Гуменюк, ворог намагається таким чином тиснути на цивільне судноплавство.

Спікерка зазначила, що росіянам не дає спокою той факт, що "Україна всупереч зупиненій зерновій угоді продовжує розвиватися як морська держава і намагається просувати свої ініціативи навіть навігаційні, які досить вдало були реалізовані за допомогою 4 суден у Чорному морі".

Саме тому, як каже Гуменюк, росіяни намагаються тиснути. Зокрема, ворог раніше атакував портову інфраструктуру, переконуючи світову спільноту, що портова інфраструктура України не може функціонувати.

Також Росія атакує морські транспортні шляхи для того, щоб судна, капітани суден та судновласники не відчували спокою й не були переконані в безпеці.

Але Сили оборони Півдня працюють, забезпечуючи безпеку в Чорному морі й ці навігаційні процеси, які мають відбуватися, вони відбуваються,

– наголосила Гуменюк.

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