Активіст Сергій Стерненко опублікував відео з камери російського окупанта. Спочатку росіяни кинули гранату у порожній катер, який стояв біля берега, а потім вистрілювали патрони зі своїх автоматів.

Важливо ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра: скільки населених пунктів звільнили

Відкрили вогонь по своїх

Втікаючи, окупанти привернули до себе увагу своїх побратимів на іншому березі річки. Ні крики, ні шеврони з позначками "Z" не врятували російських солдатів.

Ймовірно, окупанти на протилежному березі вирішили допомогти своїм побратимам, аби ті не зустрілись із ЗСУ. Тому російські найманці відкрили вогонь по своїх позиціях.

На відео чути, як один з окупантів кричить, що його поранено.

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Ситуація на Херсонщині: що відомо

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що нашим захисникам і захисницям вдалося вийти на рубіж на правому березі Дніпра.

Крім того, він зазначив, що на Півдні у рамках контрнаступальної операції вже вдалося звільнити 198 населених пунктів. Якщо говорити про площу, то російських загарбників прогнали з 5 580 квадратних кілометрів території нашої країни.

Окупанти на Херсонщині залишили руїни, адже нищили все, що лише могли. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський після свого візиту до регіону.

СБУ у Херсоні займається виловом тих, хто вважав, що "Росія тут назавжди". Як зазначив політолог Олексій Голобуцький, допомога місцевих мешканців дозволить пришвидшити цей процес.

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