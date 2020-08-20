Слідчий комітет Білорусі візьметься за перевірку фактів про зґвалтування затриманих учасниць протестів в СІЗО. Втім, силовики кажуть, що ймовірні потерпілі жінки поки не зверталися до правоохоронних органів.

Слідком Білорусі наголошує, що заяв від жертв зґвалтувань в підрозділах міліції немає. Про це мовиться в повідомленні відомства в телеграмі. До теми Погрожували вбити й зґвалтувати: дівчина з Білорусі розповіла, що відбувається після затримання Що відомо про можливе зґвалтування учасниць протестів в Білорусі Одними з перших про цю проблему розповіли медики з Гродно. Білоруські опозиційні ЗМІ публікували інформацію про те, що в лікарнях цього міста перебувають жінки та дівчата, які постраждали від сексуального насильства.

Цю інформацію на умовах анонімності, зокрема, повідомили лікарі-гінекологи.

Відзначимо, що факти зґвалтування стосуються не лише жінок . Про це свідчить медична карта одного з учасників протестів, якого затримали і відправили в СІЗО. Згідно з нею, чоловік отримав різні травми, включаючи травматичне пошкодження прямої кишки.

. Про це свідчить медична карта одного з учасників протестів, якого затримали і відправили в СІЗО. Згідно з нею, чоловік отримав різні травми, включаючи травматичне пошкодження прямої кишки. Очевидці на умовах анонімності стверджували, що ОМОНівці змушували його присідати на пляшки з під алкогольних напоїв. До речі Білоруським протестувальникам та жертвам репресій зібрали понад 3,7 мільйона доларів допомоги Протести в Білорусі: що відомо Після оголошення попередніх результатів президентських виборів у Білорусі спалахнули масові протести. Річ у тім, що перемогу на них здобув нібито чинний глава держави Олександр Лукашенко – такий результат оприлюднили згідно з офіційними даними. Білоруси вважають, що вибори були сфальсифіковані.

Вже у ніч на 10 серпня люди вперше вийшли на протести. Попри те, що ці протести були мирними, демонстрантів почали жорстоко бити та затримувати ОМОНівці. Вони використовували світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів. За тиждень понад тисяча людей були поранені. Понад 7 тисяч – затримали.

З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів. Детальніше про ситуацію у містах Білорусі за посиланням.

Варто зазначити, що відбувся і мітинг за Лукашенка, однак на нього людей просто зганяли. На цій акції виступив і сам глава держави та заявив, що повністю відкидає ідею повторних виборів.