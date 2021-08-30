Як розповів начальник Нацполіції в Кіровоградській області Роман Козьяков, слідство має достатньо доказів, аби вважати, що саме колишній хлопець дівчини вбив її.
Важливо На Кіровоградщині 16-річну зниклу дівчину знайшли у закинутому колодязі
Юнаку обрали запобіжний захід
Про це свідчать дані проведених слідчих дій та експертиз. Правоохоронці вже повідомили про підозру юнаку, а суд обрав йому запобіжний захід. Тепер ймовірний вбивця перебуватиме під вартою найближчі 60 діб.
Поліцейські продовжують розслідувати кримінальне провадження, розпочате за статтею 115 про умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.
Що відомо про моторошне вбивство
- Неповнолітня дівчина зникла у ніч з 14 на 15 серпня. Сталося це у селі Кетрисанівка, що у Кіровоградській області.
- Мачуха та батько дівчини кажуть, що вона пішла спати у свою кімнату, а вночі її там не виявили. Водночас речі та документи дівчини залишились вдома.
- На пошуки Вікторії щодня залучали кілька десятків осіб. Лише згодом тіло дівчини з пошкодженнями знайшли у закинутому колодязі.