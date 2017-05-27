Британські винищувачі підняли по тривозі, щоб перехопити російські літаки

У Великобританії з шотландської бази Лоссімут по тривозі підняли два винищувачі, аби перехопити російські літаки.

Про це інформує BBC, посилаючись на речника Міноборони Британії.

Читайте також: До Великобританії привезли потужні американські винищувачі

Відомо, що російські літаки увійшли у повітряний простір Британії, після цього терміново підняли винищувачі Typhoon. Після перехоплення винищувачі повернулися на базу.

За останні кілька років британські військові все частіше фіксують біля кордонів російські військові літаки і кораблі.