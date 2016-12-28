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Доблесного бійця зі Світлодарської дуги поховали у Херсоні: з героєм прощалися навколішки

20:34, сьогодні 368 Читать новость на русском
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У Херсоні попрощалися ще з одним бійцем, який загинув у боях на Світлодарській дузі. Доброволець Андрій Байбуз пожертвував власним життям заради товариша. Тяжко поранений, він попросив, аби молодшого побратима винесли першим. Сам же помер від кулі снайпера.

Андрій Байбуз не любив хизуватися тим, що є нащадком давнього козацького роду. Просто жив, як заповідали його пращури. Про історію сім’ї Байбузів вже на похороні патріота розповідає його вчитель.

Коли почалася війна на Сході України, боєць "Правого сектору" Андрій Байбуз готував добровольців у Херсоні. Згодом і сам відправився на передову. Під позивним "Ефа" він пройшов найгарячіші точки зони АТО і вже міг повернутися додому. Однак, вирішив піти служити за контрактом.

Воював доброволець пліч-о-пліч з дружиною. Андрій з Вікторією розписалися півтора місяця тому, весілля було на фронті. Війна ж їх і розлучила.

41-річний Андрій Байбуз став одним із шести героїв, які загинули на Світлодарській дузі. Його колеги розповідають просто приголомшливу історію: у ворожому оточенні, поранений "Ефа" ціною власного життя врятував товариша.

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Молодий боєць, йому 20 чи 21 рі, який був злегка поранений в ногу. І він вирішив, що забирайте молодого хлопця, а я залишусь тут, на прикритті. Ну, і потім куля снайпера положила нашого друга Ефу,
– розповів друг загиблого Геннадій Грач.

Тіла двох бійців, зокрема Андрія Байбуза, терористи "ЛНР" не віддавали тиждень. Їх вдалося забрати шляхом обміну. У рідному Херсоні з "Ефою" прощалися навколішки.

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Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Херсон Правий сектор Світлодарська дуга
Джерело: 24 Канал
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