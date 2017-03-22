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Політ над Марсом: вражаюче відео зі справжніх світлин планети

18:12, сьогодні 2633 Читать новость на русском
Поверхня Марсу
Поверхня Марсу / Скрін з відео

Фінський режисер Ян Фройдман створив альтернативне відео з існуючих світлин поверхні Марсу.

Як повідомляє видання Wired, для створення ролику Фройдман використав світлини, зроблені міжпланетною станцією NASA.

У виданні зазначають, що робота над відео тривала три місяці. Спочатку чоловік розфарбував фотографії, адже вони були чорно-білими, а пізніше зробив більш чіткими усі вигини планети: кратери, каньйони та гори.

Довгих зусиль йому вартувало створення панорамного відео 3D.

Це відео не є науковим. Як ентузіаст у сфері вивчення космосу, я просто спробував уявити собі планету на свій манер,
– розповів Фройдман.

Читайте також: Дивовижне полярне сяйво з космосу: NASA оприлюднило відео

Теги: LifeStyle Космос
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