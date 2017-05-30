Radiohead та Depeche Mode: що слухають люди з наркотичною залежністю

Вчені провели дослідження та виявили, які гурти та фільми люблять прослуховувати люди з алкогольною та наркотичною залежністю в США.

Про це пише Platforma.

Такі дослідження науковцям з Корнелльського університету вдалось зробити на основі великого масиву даних, обробленого штучним інтелектом. За допомогою створеної ними системи машинного навчання, вони проаналізували лайки англомовних користувачів понад 150 тис. американських профілів у Facebook.

Після досліджень було виявлено, що споживачі наркотичних препаратів частіше за все люблять слухати такі музичні гурти як Radiohead, The Cure, Depeche Mode, The Smiths і Arctic Monkeys. Серед найулюбленіших фільмів американських алкоголіків найчастіше можна зустріти "V – означає вендета" і "Святі з нетрів".

Ми показуємо, як методи впровадженого машинного навчання можуть бути корисні для створення ефективних систем виявлення використання речовин у користувачів на основі соціальних медіа. Оскільки про вживання речовин отримати дані в великих кількостях важко, тому, щоб максимізувати продуктивність системи, ми розглянемо різні методи машинного навчання і скористаємося великою кількістю неконтрольованих даних в соціальних медіа,

– розповіли автори дослідження Тао Дін, Уоррен К. Бікеле і Сімей Пан.

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