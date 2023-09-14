Вони передають, що винищувач був близький до збиття британського борту над Чорним морем. Однак сталася неполадка і ракета не навелася на ціль.

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Неоднозначні накази з землі

Відомо, що 29 вересня 2022 року розвідувальний літак Британії виконував місію над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі, коли зіткнувся з двома російськими винищувачами СУ-27. У ході зустрічі один з пілотів атакував RAF RC-135 Rivet Joint ракетами, однак промахнувся.

Росія заявила, нібито інцидент стався через "технічну несправність". Міноборони Великої Британії офіційно прийняло таку версію подій. Однак розвідувальний літак RAF оснащений датчиками для перехоплення комунікації. З'явилися нові деталі, що спростовують слова загарбників.

Перехоплення показують, пілоти отримали неоднозначний наказ від командування, який один з льотчиків сприйняв за дозвіл відкрити вогонь. З російської наземної станції сказали, що у пілотів "є ціль" – це й стало причиною пуску. Інший росіянин же не сприйняв ці слова за дозвіл атакував. Він обурився та почав лаяти свого колегу, коли той випустив першу ракету. Попри це відбувся ще один запуск.

Міноборони Великої Британії не публікує деталі щодо цих повідомлень. Однак вони переконали, що завжди хотіли уникнути непотрібного загострення.

Нашим наміром завжди було захистити безпеку наших операцій, уникнути непотрібної ескалації та інформувати громадськість і міжнародну спільноту,

– заявили в Міноборони.

У США ж більш гостро реагували на ситуацію та переконували, що ці дії могли бути рівнозначні акту війни. Американські військові заявили, що це було "майже збиття". У Британії переконали, що значна частина цих звітів були неправдивими.

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