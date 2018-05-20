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Адвокат Савченко повідомив, які зміни в її організмі відбулися за час голодування

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Надія Савченко
Надія Савченко / NurPhoto

За час свого голодування у СІЗО народна депутатка без мандата Надія Савченко серйозна втратила у вазі. Крім того, їй певні процедури робили медики та виписали приймати деякі препарати.

Про це розповів адвокат поітикині Олександр Шадрін, передає "Громадське радіо".

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За його словами, за час свого голодування у СІЗО Савченко схудла аж на 20 кілограмів.

"Її організм – уже дуже виснажений. Будь-яке голодування – це серйозне випробування для будь-якої людини. Вона п’є воду, були певні медичні втручання. Я так розумію, що якісь препарати їй доводилося приймати", – зауважив правозахисник.

Крім того, Шадрін зазначив, що він і рідні парламентарки неодноразово просили припинити голодування, оскільки це може серйозно нашкодити її здоров’ю.

Нагадаємо, 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування. 13 квітня, політикиня мала пройти допит на поліграфі, але його було зупинено через її погане самопочуття. Тоді ж арештована погодилася тимчасово перервати голодування і поїсти, щоб пройти процедуру. Після проходження поліграфа Савченко голодування відновила.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко СІЗО голодування
Джерело: 24 Канал
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