Чому дорожчає молоко на українському ринку

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі говорить, що середньозважена ціна трьох ґатунків молока наразі складає 14,25 гривень за кілограм без ПДВ. Це на 44 копійки більше ніж місяць тому.

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Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 7 серпня склала 14,62 гривні за кілограм без ПДВ, що на 50 копійок більше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 13,60 до 15,20 гривні за кілограм без ПДВ. Верхня межа цінового діапазону виросла на 90 копійок за останній місяць. Нижня межа цінового діапазону виросла на 40 копійок

Вищий ґатунок в середньому коштує 14,62 гривні за кілограм без ПДВ (+50 копійок). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 13,60 до 15,20 гривні за кілограм без ПДВ. Порівняно до результатів моніторингу першої половини липня, верхня межа цінового діапазону виросла на 90 копійок, а нижня межа збільшилась на 40 копійок.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 13,52 гривні за кілограм без ПДВ, що на 32 копійок більше порівняно до ціни в першій половині липня. Мінімальна ціна в господарствах склала 12,65 гривні за кілограм, а максимальна ціна – 14,05 гривні за кілограм. За останній місяць нижня межа цінового діапазону не змінилася, а верхня межа виросла на 90 копійок

Важливо Георгій Кухалейшвілі зауважує, що скорочення надходжень молока-сировини на переробку в період сильної спеки в липні, спричинила чергове підвищення закупівельних цін на початку серпня. Довготривалі відключення електроенергії через енергетичну кризу в Україні внаслідок ракетних ударів російських окупантів призвели до перебоїв в роботі систем вентиляції на молочно-товарних фермах і теплових ударів у корів, які вплинули на скорочення продуктивності на 20-30%.

Які причини падіння виробництва

Найбільш різко впало виробництво в господарствах населення, що сприяє збереженню дефіциту молока-сировини на ринку, який не встигає компенсувати промисловий сектор. Станом на тепер в Україні падає рентабельність виробництва сирів, молочної сироватки, вершкового масла, сирного продукту. Молокопереробні підприємства намагаються працювати на обороті з мінімальною рентабельністю.

Недостатня кількість молока, яка надходить від молочно-товарних ферм, а також дорожчання молочних жирів можуть сприяти зростанню цін на сире молоко в другій половині серпня. Перспективи росту цін в вересні залежатимуть від попиту і купівельної активності споживачів на внутрішньому ринку. Дорожчання сировини та довгострокове збільшення витрат на енергоносії вірогідно впливатимуть на ціни на свіжі молочні продукти на внутрішньому ринку.

Важливо Близько 70% молока, яке йде на переробку, споживається в середині країни, а близько 50% даного обсягу використовується у виробництві свіжих молочних продуктів. Ймовірно, низька купівельна спроможність населення в умовах війни може стримувати ріст цін восени. Можливо, що значні запаси сухого молока на складах в Україні також сприятимуть стабілізації закупівельних цін, якщо молокопереробні підприємства почнуть його відновлювати для потреб переробки у разі значного дефіциту молока-сировини восени.