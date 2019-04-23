Альпіністи накривають Нотр-Дам брезентом, щоб захистити від дощу: фото

Собор Паризької Богоматері, який сильно постраждав від масштабної пожежі, наразі накривають брезентом. Робить це група альпіністів для того, щоб захистити споруду із проламаним накриттям від дощу.

Так, накриття дозволить захистити внутрішнє оздоблення і опорні конструкції храму від дощу. Опади ж, за прогнозами місцевих метеорологів, можуть розпочатися у Парижі вже ввечері 23 квітня і продовжитися до 25 квітня. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ передає "Інтерфакс".

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Займаються цими роботами аж 25 промислових альпіністів.

Щоправда, брезентом Собор Паризької Богоматері накриють лише на деякий час. Згодом над храмом мають звести більш міцну конструкцію. Їй вже навіть дали назву – "велика парасоля". Схожу конструкцію французькі реставратори вже використовували в 2014 – 2015 роках під час робіт у Пантеоні в Парижі.

А деякі частини храму вкривають також спеціальною сіткою.





Роботи перед реставрацією Нотр-Дам де Парі

Що відомо про пожежу у Нотр-Дам де Парі?

Вона спалахнула ввечері 15 квітня. Зайнялось риштування поблизу даху Собору. Від сильного вогню впав готичний шпиль храму, частково провалився дах будівлі, був знищений годинник, а також сильно постраждали вітражі. Причиною пожежі, за словами криміналістів, стала проблема з електрикою.

Натомість врятувати вдалося частину святинь: терновий вінець Ісуса Христа, туніку святого Людовіка та декілька картин.

Пожежу ліквідували аж вранці 16 квітня. Її складність полягала в тому, що вогнем було охоплено частину Собору, яка розташовується на великій висоті. Крім того, для гасіння пожежники не мали змоги застосувати авіацію, оскільки у такому разі конструкція собору могла завалитися повністю.





Альпіністи намагаються накрити Нотр-Дам де Парі брезентом