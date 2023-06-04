Хода у суботу припала на місячну річницю від трагедії, що трапилася у одній з сербських шкіл – 13-річний учень приніс рушницю та розстріляв охоронця та дев'ятьох дітей. Сербські активісти переконані, що за вбивства відповідальний в тому числі і уряд, що пропагує толерантність до насильства.

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Як проходив протест у Белграді

Протестна хода, що пройшла у Белграді 3 червня, була не першою – акції відбуваються щотижня з моменту розстрілу у школі столиці. Раніше протестувальники вже блокували центр міста та двічі перекривали центральну магістраль. Під час мітингу попередньої суботи активісти зібралися біля Радіотелебачення Сербії, адже воно, за їхніми словами, передає не важливу суспільну інформацію, а влаштовує "теплу ванну" чинній владі.

Протест у Белграді / Фото N1

Під час ходи 3 червня у Белграді зібралися десятки тисяч людей, і з оцінок організаторів ця акція наразі наймасштабніша.

Ввечері 3 травня у провладних ЗМІ протести вперше назвали "прозахідними" а активістів звинуватили в тому, що вони начебто нападали на туристів. Втім, організатори протестів заздалегідь повідомляли, що влада спробує дискредитувати мітинги та вимоги до президента Александра Вучича.

Зверніть увагу! Головна вимога протестувальників – відставка Вучича, а також міністра внутрішніх справ Братислава Гашича та директора Агенції безпеки Александара Вуліна. Напередодні міністр освіти Бранко Ружич вже подав у відставку під тиском громадськості.

Що відомо про причини антиурядових акцій

Проєвропейська опозиція організовує протести через дві резонансні трагедії, що трапилися у Сербії місяць тому. 3 травня школяр-семикласник приніс вогнепальну зброю у школу та застрелив десятьох людей. Двома днями пізніше масова стрілянина повторилася – 21-річний парубок після сварки з родичем застрелив 8 людей.

Сербські активісти запевняють, що обидва інциденти – це не випадковість, а наслідок політики Александра Вучича толерантності до насильства. Вони також наголошують і на пропаганді злочинності і агресії у національних ЗМІ – зокрема на провладних каналах Pink та Happy.