Шествие в субботу пришлось на месячную годовщину от трагедии, произошедшей в одной из сербских школ – 13-летний ученик принес ружье и расстрелял охранника и девятерых детей. Сербские активисты убеждены, что за убийства ответственно в том числе и правительство, пропагандирующее толерантность к насилию.

Читайте также Жуткая стрельба в Сербии: после ссоры с родственником мужчина убил почти десяток человек

Как проходил протест в Белграде

Протестное шествие, которое прошло в Белграде 3 июня, было не первым – акции проходят еженедельно с момента расстрела в школе столицы. Ранее протестующие уже блокировали центр города и дважды перекрывали центральную магистраль. Во время митинга в предыдущую субботу активисты собрались возле Радиотелевидения Сербии, ведь оно, по их словам, передает не важную общественную информацию, а устраивает "теплую ванну" действующим властям.

Протест в Белграде / Фото N1

Во время шествия 3 июня в Белграде собрались десятки тысяч человек, и по оценкам организаторов эта акция самая масштабная.

Вечером 3 мая в провластных СМИ протесты впервые назвали "прозападными", а активистов обвинили в том, что они якобы нападали на туристов. Впрочем, организаторы протестов заранее сообщали, что власти попытаются дискредитировать митинги и требования к президенту Александру Вучичу.

Обратите внимание! Главное требование протестующих – отставка Вучича, а также министра внутренних дел Братислава Гашича и директора Агентства безопасности Александара Вулина. Накануне Министр образования Бранко Ружич уже подал в отставку под давлением общественности.

Что известно о причинах антиправительственных акций

Проевропейская оппозиция организует протесты из-за двух резонансных трагедий, случившихся в Сербии месяц назад. 3 мая школьник-семиклассник принес огнестрельное оружие в школу и застрелил десять человек. Двумя днями позже массовая стрельба повторилась – 21-летний парень после ссоры с родственником застрелил 8 человек.

Сербские активисты уверяют, что оба инцидента – это не случайность, а следствие политики Александра Вучича толерантности к насилию. Они также отмечают и пропаганду преступности и агрессии в национальных СМИ – в частности на провластных каналах Pink и Happy.