Експерт з нафти та газу Михайло Крутихін розповів 24 Каналу, що це стало справжнім ударом для Росії. Цей масштабний проєкт мав на меті перетворити Росію на провідного постачальника зрідженого газу у світі.

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Що відомо про проєкт

Французька, китайська та японська компанії заморозили участь у найбільшому газовому проєкті Росії "Арктик СПГ-2". Акціонери TotalEnergies, CNPC і CNOOC та консорціум Mitsui і JOGMEC оголосили форс-мажор щодо участі в проєкті.

Це проєкт, який робить міжнародний консорціум. Там 60% належить компанії "Новатек", зареєстрованій в Росії. Разом із партнерами завод з виробництва зрідженого газу будувати на Гиданському півострові. Проєкт складається з трьох технологічних ліній, одна з яких практично готова,

– розповів Михайло Крутихін.

Цікаво, що від експорту зрідженого газу з арктичних проєктів Росія нічого не отримує, а лише витрачає. Натомість консорціум звільнений від усіх податків на 12 років.

Зверніть увагу! "Арктик СПГ-2" має вирішальне значення для прагнення Росії втричі збільшити виробництво зрідженого природного газу до кінця десятиліття.

Невдача росіян спіткала доволі швидко, адже 2 листопада США ввели санкції проти проєкту. Відтак днями "Арктик СПГ-2" оголосило про форс-мажорні обставини деяким покупцям об'єкта.

"Світові учасники проєкту сказали, що, мовляв, раз такі санкції і для нас передбачено до початку січня покинути проєкт, ми змушені підкоритися. Це означає, що проєкт не дорахується близько 8 – 9 мільярдів доларів на те, щоб далі його добудовувати", – пояснив Крутихін.

Крім того, у проєкту зменшиться кількість контрактів на поставки газу, оскільки контракти іноземних учасників більше не дійсні через форс-мажорні обставини.

Довідка. Форс-мажорні обставини (обставинами непереборної сили) – це надзвичайні й невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, контракту, угоди тощо.

Що це означатиме для Росії

Все це означає зрив дуже амбіційних російських планів перетворитися у провідного постачальника зрідженого газу у світі. У планах Росії було зайняти 20 – 30% всього світового ринку.

Зараз країна-агресорка займає близько 7% ринку.

Коли такий величезний проєкт, який міг приблизно 20 мільйонів тонн зрідженого газу видавати на іноземні ринки, це означає кінець російським планам. Хоч плани більше були формальними, адже вигоди від цього 12 років російський бюджет не отримував,

– зауважив експерт з нафти та газу.

Для того, щоб з цього проєкту вивозити зріджений природний газ запланована наявність 21 газовозу – суден арктичного класу. Планувалося, що більшу частину – 15 суден – побудують у Південній Кореї. Однак виявилося, що навіть одного росіяни збудувати не можуть.

"З'ясували, що російський суднобудівний завод може побудувати газовози лише в співпраці з корейцями. Вони роблять модулі для цих суден. Але корейці заявили, що у зв'язку з санкціями припиняють будівництво та вигрузку цих модулів", – пояснив Крутихін.

Ймовірно, для функціонування першої готової лінії якісь судна позичать в іншого російського проєкту, який не потрапив під санкції. Мовиться про "Ямал СПГ". Він також постачає газ у Європу та не приносить коштів у російський бюджет.

Водночас невідомо, що далі робитиме Росія з проєктом, адже санкції США спрацювали дуже ефективно.

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