Эксперт по нефти и газу Михаил Крутыхин рассказал 24 Каналу, что это явилось настоящим ударом для России. Этот масштабный проект преследовал цель превратить Россию в ведущего поставщика сжиженного газа в мире.

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Что известно о проекте

Французская, китайская и японская компании заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России "Арктик СПГ-2". Акционеры TotalEnergies, CNPC и CNOOC и консорциум Mitsui и JOGMEC объявили форс-мажор по поводу участия в проекте.

Это проект, создающий международный консорциум. Там 60% принадлежит компании "Новатек", зарегистрированной в России. Вместе с партнерами завод по производству сжиженного газа строить на Гиданском полуострове. Проект состоит из трех технологических линий, одна из которых практически готова,

– рассказал Михаил Крутыхин.

Интересно, что от экспорта сжиженного газа из арктических проектов Россия ничего не получает, а только тратит. Консорциум освобожден от всех налогов на 12 лет.

Обратите внимание! "Арктик СПГ-2" имеет решающее значение для стремления России втрое увеличить производство сжиженного природного газа к концу десятилетия.

Неудача россиян постигла довольно быстро, ведь 2 ноября США ввели санкции против проекта. На днях "Арктик СПГ-2" объявил о форс-мажорных обстоятельствах некоторым покупателям объекта.

"Мировые участники проекта сказали, что, мол, раз такие санкции и для нас предусмотрено до начала января покинуть проект, мы вынуждены подчиниться. Это значит, что проект не досчитается близко 8 – 9 миллиардов долларов на то, чтобы дальше его достраивать", – объяснил Крутыхин.

Кроме того, в проекте уменьшится количество контрактов на поставки газа, поскольку контракты иностранных участников больше не действительны из-за форс-мажорных обстоятельств.

Справка. Форс-мажорные обстоятельства (обстоятельствами непреодолимой силы) – это чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, объективно исключающие выполнение обязательств, предусмотренных условиями договора, контракта, соглашения и т.д.

Что это значит для России

Все это означает срыв очень амбициозных российских планов превратиться в ведущего поставщика сжиженного газа в мире. В планах России было занято 20 – 30% всего мирового рынка.

Сейчас страна-агрессорка занимает около 7% рынка.

Когда такой огромный проект, который мог приблизительно 20 миллионов тонн сжиженного газа выдавать на иностранные рынки, значит конец российским планам. Хотя планы больше были формальными, ведь выгоды от этого 12 лет российский бюджет не получал.

– заметил эксперт по нефти и газу.

Для того чтобы из этого проекта вывозить сжиженный природный газ запланировано наличие 21 газовоза – судов арктического класса. Планировалось, что большую часть – 15 судов – построят в Южной Корее. Однако оказалось, что даже одного россиянина построить не могут.

"Узнали, что российский судостроительный завод может построить газовозы только в сотрудничестве с корейцами. Они делают модули для этих судов. Но корейцы заявили, что в связи с санкциями прекращают строительство и выгрузку этих модулей", – объяснил Крутыхин.

Вероятно, для функционирования первой готовой линии какие-то суда одолжат у другого не попавшего под санкции российского проекта. Речь идет о "Ямале СПГ". Он также поставляет газ в Европу и не приносит средства в российский бюджет.

В то же время неизвестно что дальше будет делать Россия с проектом, ведь санкции США сработали очень эффективно.

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