Обвинувальний акт вже направили до суду. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
До теми Артем Рябчук розстріляв нацгвардійців на "Південмаші": все, що відомо про трагедію
Які у Рябчука були мотиви вбивства
Як виявилось, Рябчук після призову на військову строкову службу зіткнувся із неуставними відносинами з боку старших по призову колег. Кілька разів він був свідком конфліктів та сварок, про які доповідав керівництву.
Через це в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення.
За кілька годин до трагедії, перебуваючи у складі бойової варти, солдат мав відпочивати, втім отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні.
Цей наказ старшого за призовом військовослужбовця Рябчук сприйняв за знущання, після чого вирішив мститися за всі попередні образи. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати, як він вважав – усіх своїх кривдників.
У підсумку 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Після розправи над військовими, Рябчук захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.
ДБР завершило розслідування по справі Артема Рябчука / фото ДБР
Що загрожує Рябчуку
Таким чином Рябчук обвинувачується у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо:
- кількох осіб, із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки;
- умисному вбивстві;
- закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;
- викраденні військовослужбовцем зброї, бойових припасів, іншого військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану;
- дезертирстві;
- порушенні статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким призначено дану варту, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану;
- незаконному поводженні зі зброєю, тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Що відомо про розстріл нацгвардійців на "Південмаші"
27 січня 2022 року у Дніпрі на "Південмаші" сталася трагедія. Під час видачі зброї 21-річний нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь по людях.
Згодом поліція затримала Артема Рябчука, який розстріляв нацгвардійців. За даними ЗМІ, при ньому була зброя.
Жертвами трагедії стали 5 людей. Серед них – 4 військових та цивільна жінка. Список загиблих:
- Олександр Буганов – старший лейтенант, начальник варти;
- Артем Левківський – старший солдат, помічник начальника варти;
- Олександр Драган – молодший сержант;
- Леонід Чернік – старший солдат;
- Віра Лебединець – контролерка КПП.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих.
Невдовзі у ДБР відкрили кримінальне провадження через службову недбалість керівництва Нацгвардії.
До речі, під час затримання Рябчук зухвало посміхався і холоднокровно розповідав, як убивав жертв. Першими стали начальник варти та його помічник, потім – ще двоє товаришів по службі. Після них він поранив дівчину-операторку, а жінку на пропускному пункті застрелив у голову за те, що вона відмовлялася його випускати за територію.
Який вигляд має Артем Рябчук / фото Нацполіція України
Що відомо про Рябчука
- Артем Рябчук народився у місті Ізмаїл на Одещині.
- В обов'язки нацгвардійця входила охорона території заводу "Південмаш".
- Спікер Нацгвардії Руслан Музичук повідомляв, що у нацгвардійця не спостерігали жодних відхилень. Рябчук також не входив до групи військовослужбовців, яка перебуває під наглядом психологів.
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