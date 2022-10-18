Обвинувальний акт вже направили до суду. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

До теми Артем Рябчук розстріляв нацгвардійців на "Південмаші": все, що відомо про трагедію

Які у Рябчука були мотиви вбивства

Як виявилось, Рябчук після призову на військову строкову службу зіткнувся із неуставними відносинами з боку старших по призову колег. Кілька разів він був свідком конфліктів та сварок, про які доповідав керівництву.

Через це в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення.

За кілька годин до трагедії, перебуваючи у складі бойової варти, солдат мав відпочивати, втім отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні.

Цей наказ старшого за призовом військовослужбовця Рябчук сприйняв за знущання, після чого вирішив мститися за всі попередні образи. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати, як він вважав – усіх своїх кривдників.

У підсумку 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Після розправи над військовими, Рябчук захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.



ДБР завершило розслідування по справі Артема Рябчука / фото ДБР

Що загрожує Рябчуку

Таким чином Рябчук обвинувачується у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо:

кількох осіб, із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки;

умисному вбивстві;

закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;

викраденні військовослужбовцем зброї, бойових припасів, іншого військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану;

дезертирстві;

порушенні статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким призначено дану варту, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану;

незаконному поводженні зі зброєю, тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Що відомо про розстріл нацгвардійців на "Південмаші"

27 січня 2022 року у Дніпрі на "Південмаші" сталася трагедія. Під час видачі зброї 21-річний нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь по людях.

Згодом поліція затримала Артема Рябчука, який розстріляв нацгвардійців. За даними ЗМІ, при ньому була зброя.

Жертвами трагедії стали 5 людей. Серед них – 4 військових та цивільна жінка. Список загиблих:

​Олександр Буганов – старший лейтенант, начальник варти;

Артем Левківський – старший солдат, помічник начальника варти;

Олександр Драган – молодший сержант;

Леонід Чернік – старший солдат;

Віра Лебединець – контролерка КПП.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих.

Невдовзі у ДБР відкрили кримінальне провадження через службову недбалість керівництва Нацгвардії.

До речі, під час затримання Рябчук зухвало посміхався і холоднокровно розповідав, як убивав жертв. Першими стали начальник варти та його помічник, потім – ще двоє товаришів по службі. Після них він поранив дівчину-операторку, а жінку на пропускному пункті застрелив у голову за те, що вона відмовлялася його випускати за територію.



Який вигляд має Артем Рябчук / фото Нацполіція України

Що відомо про Рябчука

Артем Рябчук народився у місті Ізмаїл на Одещині.

В обов'язки нацгвардійця входила охорона території заводу "Південмаш".

Спікер Нацгвардії Руслан Музичук повідомляв, що у нацгвардійця не спостерігали жодних відхилень. Рябчук також не входив до групи військовослужбовців, яка перебуває під наглядом психологів.

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