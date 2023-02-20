ДТП сталася о 18:45 та трасі Київ – Чоп. На місці працювали всі відповідні служби.

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Renault Megan потрапив під фуру

У Буську Золочівського району 19 лютого зіткнулись легковик Renault Megan, яким керувала 33-річна жителька міста Винники, та вантажний автомобіль Volvo, за кермом якого був 34-річний житель Мукачева.

Внаслідок аварії постраждали водійка легковика та її 8-річна пасажирка. Їх відвезли у лікарню. За інформацією zaxid.net, у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що постраждалих госпіталізували у важкому стані:

жінку з множинними переломами доправили у лікарню святого Луки,

а дитину – в лікарню святого Миколая. Попередній діагноз дівчинки – закрита черепно-мозкова травма та політравма.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять розслідування та встановлюють всі обставини події.



Авто потрапило під вантажівку / Фото поліції Львівщини

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