ДТП произошло в 18:45 и трассе Киев – Чоп. На месте работали все соответствующие службы.

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Renault Megan попал под фуру

В Буське Золочевского района 19 февраля столкнулись легковушка Renault Megan, которой управляла 33-летняя жительница города Винники, и грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился 34-летний житель Мукачево.

В результате аварии пострадали водитель легковушки и ее 8-летняя пассажирка. Их увезли в больницу. По информации zaxid.net, во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали, что пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии:

женщину с множественными переломами доставили в больницу святого Луки,

а ребенка – в больницу святого Николая. Предварительный диагноз девочки – закрытая черепно-мозговая травма и политравма.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.



Авто попало под грузовик / Фото полиции Львовщины

Кратко о последних авариях в Украине