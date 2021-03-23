Роками ми чуємо про автаміноз. І цей міфологічний термін активно роздувається фармацевтичними компаніями, які виробляють полівітаміни.

Розвінчуємо міф про "авітаміноз", спричинений весною, та що потрібно знати про вітаміни, які ви собі призначили.

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Що таке "авітаміноз" ?

Це гострий виражений дефіцит вітамінів, який в сучасній Європі, США, Канаді, Австралії практично не зустрічається.

У 2021 році авітаміноз можна спостерігати лише в країнах з низьким рівнем соціально-економічного розвитку. Бангладеш і Танзанія – так. І в цих країнах справді є ознаки і наслідки авітамінозу. Це цинга, куряча сліпота, рахіт, пелагра.

Авітаміноз – це тривала відсутність в організмі будь-якого вітаміну, а гіповітаміноз – нестача вітаміну. Між "відсутністю" і "нестачею" різницю відчуваєте?

Хороша новина: у нас з вами практично немає передумов для появи авітамінозів. Протягом року ми їмо овочі, фрукти, ягоди, зелені листові овочі, зелень, тваринні та рослинні жири і білки, спеції. так, влітку більше, взимку менше. Але це не повна їх відсутність. Навіть якщо ваш раціон погано збалансований (як у більшості тих, хто приходить до мене на консультації), але і при цьому весняного "авітамінозу" можна не боятися.

Не варто скуповувати "полівітаміни". Надлишок вітамінів – гіпервітаміноз – загрожує інтоксикацією.

"Що занадто, то не здрово", – казала моя бабуся.

Вітаміни у нашому суспільстві не сприймаються як лікарські препарати, для яких треба рецепт чи направлення. І ви призначаєте їх собі самі, мовляв: "ну це ж вітамінки! Яка від них шкода? Чим більше – тим же краще!"

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Усі вітаміни повинен призначати спеціаліст при наявності показань. Перш ніж випити або вколоти собі щось, на вашу думку, корисне, добре було б задуматися про те, чи потрібне воно вашому організму.