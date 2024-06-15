У п'ятницю, 14 червня, відбулося засідання Радбезу ООН, на якому випустив постпред України Сергій Кислиця. Дипломат, зокрема, наголосив на героїзмі бригади "Азов" та брехні Росії, яка уже зазнає краху.

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Україна закликає до звільнення бійців "Азову"

Власне, 12-та окрема бригада спецпризначення "Азов" Нацгвардії України пройшла перевірку за законом Ліхі, проведену американським урядом. Це закон США про надання допомоги іноземним державам.

Не було знайдено жодних доказів порушень з боку бригади "Азов", які могли б перешкодити наданню їй військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки,

– сказав Кислиця.

Постпред констатував: відповідний факт спростовує російську кампанію з дезінформації, що триває з 2014 року. Кислиця згадав, що солдати "Азову" були серед захисників Маріуполя у 2022 році та його мирних жителів, яких Росія вбивала в промислових масштабах.

Чимало бійців бригади потрапили до полону. Вони досі перебувають у російських в'язницях, гинуть від тортур та вбивств. Найгучніший доказ свавілля ворога – вбивство Росією українських захисників, що перебували в фільтраційній тюрмі в Оленівці.

Ми знову закликаємо припинити тортури азовців, надати їм безперешкодний і регулярний доступ від Міжнародного комітету Червоного Хреста та правозахисників, а також включити їх до обмінів полоненими.

За повідомленнями Управління Верховного комісара ООН з прав людини, деяких з азовців були забиті до смерті, а іншим винесено довгострокові або довічні вироки лише за те, що вони є членами бригади "Азов".

Зверніть увагу! Станом на червень 2024 року понад 900 солдатів бригади "Азов" утримуються в ізоляції в російських тюрмах.

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Слід сказати, що щотижня в різних містах України відбуваються мирні акції на підтримку "Азову". Близькі, рідні полонених військових, а також небайдужі громадяни збираються на площах, аби прокричати: "Не мовчи – полон вбиває". Нещодавно кореспондентка 24 Каналу була на одній такій акції в центрі Києва.