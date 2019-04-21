Багато людей до останнього не вірили в соціологію, – Антипович

Про результати другого туру президентських виборів, виборців Зеленського та Порошенка та вплив соціології на вибори – про це в ефірі 24 каналу розповів керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

– Якби політики дослухалися до соціології, то напевно е було б таких результатів у чинного президента Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Все могло бути по-іншому, бо у суспільстві панували настрої розчарування української влади і особисте Порошенком.

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– Ці вибори найбільш передбачувані в історії України. Проте багато людей до останнього моменту не вірили у результати соцопитувань. Було зрозуміло, що Порошенко програє ще коли відсунувся на четверте-п’яте місце в рейтингах. Це був березень-квітень весни 2018 року.

– На парламентських виборах усі погляди будуть на Володимира Зеленського як невозбранного президента. Його приклад може показати, що українець здатен дпти мандат довіри новим або альтернативним людям.

– Багато людей бачили Святослава Вакарчука президентом, навіть, коли він сказав, що не буде балатуватися. Він міг відняти частину голосів з Володимира Зеленського і тоді, цілком ймовірно, що Тимошенко та Бойко потрапили б в другий тур.З іншого боку, музикант міг опинитися з Зеленським у другому турі.

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– На результати виборів не вплинула соціологія. На виборців вплинули результати першого туру, в яких українці побачили, що кожен третій проголосував за Зеленського. Були сподівання, що розрив який зафіксованийу першому турі між Зеленським та Порошенком, зменшиться.

– Визначальним для підтримки Петра Порошенка було протистояння з Росією. Значна частина голосувала проти Путіна. У Зеленського подібна ситуація. Здається, 41% українців, який голосує за Зеленського, голосує проти ситуації в державі, а не за нього самого.

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