Без сліз не міг дивитися, – військовий про побратимів, яких залишили у полоні

Звільнений з полону український військовий Кім Дуванов плакав, коли підконтрольні РФ бойовики не відпустили його побратимів на обмін. Вони залишились у руках окупантів.

Кім Дуванов після прибуття в аеропорт "Борисполя" ввечері 29 грудня згадав про побратимів, які залишились у ворожому полоні, пише ТСН.

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Живий. Але є такі, кого не відпустили. Дуже шкода, що так вийшло. Вони дуже надіялись, дуже чекали. Уявіть, коли останні три доби нас збирали. Уявіть, що відчували ті люди, які чекали на обмін, які просиділи там довше, ніж я. На них неможливо дивитися без сліз,

– розповів військовий.

Сам Кім пробув у полоні понад 7 місяців. Після повернення на Батьківщину його разом з іншими звільненими українцями відправлять у центр реабілітації. Там їх оглянуть медики.

Як військові потрапили у полон бойовиків? 22 травня 2019 року біля Новотроїцького Донецької області 8 українських військових їхали на вантажівці на звірку зброї в один з підрозділів. Вони помилково відхилились від маршруту і їх захопили проросійські бойовики.

Разом з Дувановим бойовики 29 грудня відпустили військових Геймура Олександра та Пундора Бориса.