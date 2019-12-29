Без сліз не міг дивитися, – військовий про побратимів, яких залишили у полоні
Звільнений з полону український військовий Кім Дуванов плакав, коли підконтрольні РФ бойовики не відпустили його побратимів на обмін. Вони залишились у руках окупантів.
Кім Дуванов після прибуття в аеропорт "Борисполя" ввечері 29 грудня згадав про побратимів, які залишились у ворожому полоні, пише ТСН.
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Живий. Але є такі, кого не відпустили. Дуже шкода, що так вийшло. Вони дуже надіялись, дуже чекали. Уявіть, коли останні три доби нас збирали. Уявіть, що відчували ті люди, які чекали на обмін, які просиділи там довше, ніж я. На них неможливо дивитися без сліз,
– розповів військовий.
Сам Кім пробув у полоні понад 7 місяців. Після повернення на Батьківщину його разом з іншими звільненими українцями відправлять у центр реабілітації. Там їх оглянуть медики.
Як військові потрапили у полон бойовиків? 22 травня 2019 року біля Новотроїцького Донецької області 8 українських військових їхали на вантажівці на звірку зброї в один з підрозділів. Вони помилково відхилились від маршруту і їх захопили проросійські бойовики.
Разом з Дувановим бойовики 29 грудня відпустили військових Геймура Олександра та Пундора Бориса.
Обмін полоненими: головне
- Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.
- Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів об 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області.
- На Батьківщину повернулися 76 полонених, ще 5 залишились на окупованому Донбасі. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
- Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році.
- Надвечір 29 грудня полонені прибули в аеропорт "Борисполя". Їх зустрічали рідні та глава держави Володимир Зеленський.