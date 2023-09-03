Під вечір 2 вересня батьки повідомили до поліції, що зник їхній маленький син. На жаль, його знайшли мертвим.
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У Київській області трапилась трагедія
2 вересня, близько 17:30, до поліції надійшло повідомлення від батьків про зникнення малолітнього сина. До пошуків хлопчика залучили понад 110 людей: по сліду йшли службові собаки, а поліцейські обстежували місцевість за допомогою дрона.
На жаль, дитина загинула. Поліція Київської області проводить перевірку всіх обставин інциденту та закликає батьків пильнувати за дітьми.
Шановні батьки! Не залишайте без нагляду малолітніх дітей! У разі зникнення дитини, відразу телефонуйте на "102",
– повідомили в поліції.
Останні трагічні історії з дітьми
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