К вечеру 2 сентября родители сообщили в полицию, что исчез их маленький сын. К сожалению, его нашли мертвым.
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В Киевской области произошла трагедия
2 сентября около 17:30 в полицию поступило сообщение от родителей об исчезновении малолетнего сына. К поискам мальчика привлекли более 110 человек: по следу шли служебные собаки, а полицейские обследовали местность с помощью дрона.
К сожалению, ребенок погиб. Полиция Киевской области проводит проверку всех обстоятельств инцидента и призывает родителей следить за детьми.
Уважаемые родители! Не оставляйте без присмотра малолетних детей! В случае исчезновения ребенка, сразу звоните по телефону на "102",
– сообщили в полиции.
Последние трагические истории с детьми
- 30 августа во Львовской области автомобиль совершил наезд на 2-летнего мальчика, жителя модульного городка одного из сел Львовского района. К сожалению, ребенок погиб. Теперь полиция ищет свидетелей события. Ребенок находился в детской коляске, которой руководила его мать.
- В тот же день в селе Степангород Ровенской области 69-летний дедушка трактором переехал внука – ребенок перепрыгивал с телеги на телегу, упал и попал под колеса. Парень скончался по дороге в больницу.
- В Киевской области парень и девушка пошли в один из водоемов порыбачить. Когда 16-летняя школьница забросала удочку, леска зацепила высоковольтную линию электропередач. В результате девушка получила удар электрическим током и упала на землю, под ней загорелась трава. Теперь она находится в тяжелом состоянии в больнице с термическими ожогами большинства тела