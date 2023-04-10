Білоруському диктатору потрібно, щоб у разі агресії проти Білорусі Росія захищала її "як власну територію". Втім, у нього не стояло питання про надання російському диктатору своєї території, воно вже вирішене з минулого року. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор

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Росіяни не подужають новий фронт

Торік росіяни разом з білорусами заходили в Україну з Білорусі. А те, що зараз вони не заходять звідти, це не результат того, що Лукашенко не дозволяє. Як пояснив Світан, невведення воєнного стану перед 24 лютого 2022 року не дало можливості армії прикрити Київ з півночі, тому що армія не може сама приймати такого роду рішення, лише після введення воєнного стану, хоча б у прикордонних областях.

"Зараз кордон взято під контроль армії. Лише через це жодного руху росіян з боку Білорусі навіть не планують", – говорить полковник запасу ЗСУ.

А, крім того, немає чим планувати. Їм не вистачає щільності на південному фронті. Про відкриття нового фронту в районі Білорусі не мовиться.

"Ба більше, росіяни бояться відкриття другого фронту в районі Білорусі. Якщо ми почнемо наступальну операцію, припустимо, відплату у бік Мінська, то росіянам її немає чим утримати, немає чим прикрити", – акцентує Світан.

Білоруси її не прикриють, у них не вистачає сил і засобів. А росіяни не зможуть зняти з південного фронту, тому що і там у них є великі проблеми.

Якщо білоруська влада в вигнанні вирішить повернутися в Мінськ за допомогою білоруських військових, які служать народу Білорусі – ні мінська армія, ні ті частини російської армії, які є в країні, цьому руху не зможуть перешкодити,

– наголошує Роман Світан.

Через це Лукашенко нещодавно літав до Китаю, але там йому нічим не допоможуть. "Максимум слоника подарують, чи ще щось з китайських виробів. Не більше", – жартує льотчик-інструктор.

У білорусів велика проблема

На думку Світана, росіяни продовжуватимуть намагатися лякати застосуванням ядерної зброї. Але питання – куди і як? Розташувати ядерну зброю на території Білорусі росіяни, найімовірніше, не наважаться. Вони побояться певних дій наших союзників і прямого знищення носіїв й точок її зберігання.

Важливо! Білорусь не є ядерною державою, вона не має права зберігати ядерну зброю. Свого часу країна відмовилася від ядерного статусу.

Тому будь-яке подібне розміщення виводить білоруський режим за межі міжнародного правового поля.

Лукашенко істерить, але це йому не допоможе. Якщо буде прийняте рішення про вихід на Мінськ, арешт Лукашенка й повернення обраних органів управління Республікою Білорусь, він нічого не зможе цьому протиставити,

– стверджує військовий експерт.

Усі білоруські силовики – це або росіяни, або проросійські білоруси, або про білоруські росіяни. Світан не вважає, що лінійні частини білоруської армії якось будуть підтримувати опозицію. Вони можуть просто відійти в сторону через побоювання бути знищеними, а не від потягу до захисту білоруського народу.

Окупаційному режиму Лукашенка доведеться призвати білорусів. А ось новомобілізовані можуть отримати зброю і стати на бік визвольної армії Білорусі на чолі із законно обраною президенткою Білорусі Світланою Тихановською, яка перебуває у вигнанні й проживає у Литві.

"Виходить, у білорусів велика проблема: з боку Балтії може почати рухатися обрана влада у вигнанні, а з боку України або Польщі – білоруські визвольні війська, яких вже близько полку. Звісно, їм допоможуть і литвини, і поляки, і українці, якщо попросять. Лукашенко нічим не зможе вирішити цю проблему", – переконаний Світан.

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