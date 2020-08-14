У Білорусі планують створити сайт, схожий на Миротворець
У Білорусі планують створити сайт, де публікуватимуть дані співробітників ОМОНу, які застосовували насильство проти громадян. Він буде схожий на український "Миротворець".
Організація "Фронт національного порятунку республіки Білорусь" створить сайт на прикладі "Миротворця". Про це розповів очільник організації та екскандидат на пост президента Білорусі Валерій Цепкало в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
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Тут теж буде сайт, він все-таки, напевно, ближче до "Миротворця",
– розповів Цепкало.
Він зазначив, що вже зараз йому надсилають дані деяких ОМОНівців, які були причетні до розгону демонстрацій в Білорусі.
Що таке "Миротворець"?Це сайт та організація, створені у 2014 році. На сайті публікують інформацію про людей та організацій, які, за оцінкою центру, можуть мати за собою злочини, вчинені проти дердавного суверенітету та матеріальної цілісності України. Переважно у Чистилище "Миротворця" вносять людей з проросійськими поглядами, бойовиків, які воюють на Донбасі тощо.
Як виглядатиме дошка ганьби для фальсифікаторів виборів
Окрім цього, Фонд створить дошку ганьби – сайт, де розповідатимуть про членів виборчих комісій, які брали участь у фальсифікаціях президентських виборів. Проєкт створять, аби позбавити їх віз до ЄС.
"Це все організовано як crowdsourcing. Ми будемо додавати тих членів виборчих комісій, які фальсифікували вибори. Їх імена, сім'ї, хто вони такі, якщо є – номер паспорта і будемо вимагати для них заборон на в'їзд", – наголосив Цепкало.
Президентські вибори та протести у Білорусі: що треба знати
- 9 серпня у Білорусі пройшли вибори президента. За офіційними результатами, Олександр Лукашенко здобув 80% голосів, його головна конкурентка – 10%. Є інформація про численні фальсифікації та порушення.
- Незадоволені виборці вийшли на мирний протест по всій країні.
- Силовики почали розганяти мітингувальників, застосовуючи грубу силу та стріляючи по них гумовими кулями. Близько 7 тисяч людей затримали. Є сотні поранених та кілька загиблих.
- До затриманих у місцях утримання ставились особливо жорстоко. Їх били кийками та ламали їм кістки.