У Білорусі планують створити сайт, де публікуватимуть дані співробітників ОМОНу, які застосовували насильство проти громадян. Він буде схожий на український "Миротворець".

Організація "Фронт національного порятунку республіки Білорусь" створить сайт на прикладі "Миротворця". Про це розповів очільник організації та екскандидат на пост президента Білорусі Валерій Цепкало в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Тут теж буде сайт, він все-таки, напевно, ближче до "Миротворця",

– розповів Цепкало.

Він зазначив, що вже зараз йому надсилають дані деяких ОМОНівців, які були причетні до розгону демонстрацій в Білорусі.

Що таке "Миротворець"? Це сайт та організація, створені у 2014 році. На сайті публікують інформацію про людей та організацій, які, за оцінкою центру, можуть мати за собою злочини, вчинені проти дердавного суверенітету та матеріальної цілісності України. Переважно у Чистилище "Миротворця" вносять людей з проросійськими поглядами, бойовиків, які воюють на Донбасі тощо.

Як виглядатиме дошка ганьби для фальсифікаторів виборів

Окрім цього, Фонд створить дошку ганьби – сайт, де розповідатимуть про членів виборчих комісій, які брали участь у фальсифікаціях президентських виборів. Проєкт створять, аби позбавити їх віз до ЄС.

"Це все організовано як crowdsourcing. Ми будемо додавати тих членів виборчих комісій, які фальсифікували вибори. Їх імена, сім'ї, хто вони такі, якщо є – номер паспорта і будемо вимагати для них заборон на в'їзд", – наголосив Цепкало.

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